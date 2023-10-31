البابا ثيودروس الثاني يستقبل القنصل العام اليوناني الجديد

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


زار إيوانيس بيرجاكيس القنصل العام اليوناني الجديد في الإسكندرية صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا في مقر البطريركية بالإسكندرية، وقد استقبل صاحب الغبطة القنصل في قاعة العرش البطريركي. 
في كلمته أمام القنصل العام الجديد، أشار البابا البطريرك ثيودروس بإيجاز إلى الثروة التاريخية والخدمة القربانية المعاصرة لكنيسة الإسكندرية في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى وجود الهيلينية منذ قرون في مدينة الإسكندر الأكبر. 
وأعرب السيد بيرجاكيس عن سعادته بتوليه خدمته في الإسكندرية الشهيرة، مهد الهيلينية والمسيحية، مؤكدًا لسيادة رئيس الكرازة البطريركية المرقسية أنه سيكون مساعدًا دائمًا ومشاركًا في عمله المتنوع كسفير للبطريركية، تلا ذلك لقاء خاص في المكتب البطريركي الخاص، وجولة للقنصل العام في مبنى القصر البطريركي.

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