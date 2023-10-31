

البابا ثيودروس الثاني يحتفل بعيد مفيض الطيب

احتفل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس بعيد القديس الشهيد ديمتريوس بحضور القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس التابعة لمؤسسة كانسكيريو اليونانية في الإسكندرية.

حضر القداس الإلهي المتروبوليت جرمانوس مطران دامياتاس ورئيس دير القديس سابا البطريركي المقدس، والأرشمندريت إسحق رئيس المدرسة البطريركية، والأب بانوس غاذيس، مع جميع طلاب مدرسة القديس أثناسيوس الكبير الكهنوتية للأفارقة السابقون والوافدون الجدد.

في نهاية القداس الإلهي، تحدث غبطته إلى المحتفلين الحاضرين عن الاحتفال الكبير الخاص بمركز الثقافة والأرثوذكسية الذي سيتم افتتاحه يوم 10 نوفمبر 2023 في العاصمة الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة.

بعد ذلك عرض على الحاضرين قارورة للطيب الثمين الذي ينضح من رفات القديس الشهيد ديمتريوس وتبارك منه المصلين.

وكان قد زار المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي وسائر كينيا مدرية القديس كليمونديوس الابتدائية التابعة للإبراشية بمناسبة انتهاء العام الدراسي وحضور حفل تكريم الناجحين للصفين السادس والثامن، وسيبدؤون دراستهم للعام الجديد بدءًا من الأسبوع المقبل.

بحضور معلمين وتلاميذ المدرسة أقام صلاة تبريك المياه في كنيسة المدرسة وبارك جميع الحضور.