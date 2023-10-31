البابا ثيودروس الثاني يحتفل بعيد مفيض الطيب

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


البابا ثيودروس الثاني يحتفل بعيد مفيض الطيب
احتفل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس بعيد القديس الشهيد ديمتريوس بحضور القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس التابعة لمؤسسة كانسكيريو اليونانية في الإسكندرية.
حضر القداس الإلهي المتروبوليت جرمانوس مطران دامياتاس ورئيس دير القديس سابا البطريركي المقدس، والأرشمندريت إسحق رئيس المدرسة البطريركية، والأب بانوس غاذيس، مع جميع طلاب مدرسة القديس أثناسيوس الكبير الكهنوتية للأفارقة السابقون والوافدون الجدد.
في نهاية القداس الإلهي، تحدث غبطته إلى المحتفلين الحاضرين عن الاحتفال الكبير الخاص بمركز الثقافة والأرثوذكسية الذي سيتم افتتاحه يوم 10 نوفمبر 2023 في العاصمة الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة.
بعد ذلك عرض على الحاضرين قارورة للطيب الثمين الذي ينضح من رفات القديس الشهيد ديمتريوس وتبارك منه المصلين.
وكان قد زار المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي وسائر كينيا مدرية القديس كليمونديوس الابتدائية التابعة للإبراشية بمناسبة انتهاء العام الدراسي وحضور حفل تكريم الناجحين للصفين السادس والثامن، وسيبدؤون دراستهم للعام الجديد بدءًا من الأسبوع المقبل.
بحضور معلمين وتلاميذ المدرسة أقام صلاة تبريك المياه في كنيسة المدرسة وبارك جميع الحضور.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك [ العالمي يصل ]

بث مباشر تويتر | الآن مشاهدة مباراة الأهلي وأبها يلا شوت لايف اليوم في كأس الملك

عاجل| بتهمة نشر أخبار كاذبة.. تفاصيل التحقيق مع مذيعة وشاعرة شهيرة في واقعة حفل المنصورية

عاجل| إخلاء سبيل مذيعة وشاعرة شهيرة في واقعة حفل المنصورية بكفالة 20 ألف جنيه

عاجل| مدير مكتب المفوضية السامية في نيويورك يتقدم باستقالته احتجاجًا على ما يحدث في غزة

عاجل| بدء توافد الفلسطينيين الجرحى من غزة إلى مصر غدا

عقوبة مغلظة تنتظر طارق حامد في الدوري السعودي بعد إشارته المشينة

عاجل - "الكرة الذهبية 2023".. جميع جوائز الأفضل في العالم (برعاية ميسي)