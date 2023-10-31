إنتاج الولايات المتحدة من النفط يرتفع لمستوى قياسي شهري في أغسطس



قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام المحلي في ‏الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس آب عند ‏‏13.05 مليون برميل يوميا.‏



وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج 0.7% في أغسطس آب مقارنة بالشهر السابق. ‏وكان أعلى مستوى شهري سابق في نوفمبر تشرين الثاني 2019 عندما وصل ‏الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.‏



ولا يزال الارتفاع الشهري لإنتاج النفط الأميركي أقل من المستوى القياسي ‏الأسبوعي المسجل في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر تشرين الأول والذي ‏بلغ 13.2 مليون برميل يوميا.‏



وانتعش الإنتاج في أكبر منتج للنفط في العالم بوتيرة بطيئة على مدى السنوات ‏الثلاث الماضية، إذ استخدمت الشركات الأرباح القياسية لزيادة توزيعات الأرباح ‏وعمليات إعادة الشراء بدلا من الإنفاق لزيادة الحفر والإنتاج على نحو سريع.‏



وفي تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات ارتفاع ‏الإنتاج في أغسطس آب 0.5% إلى مستوى قياسي شهري بلغ 5.63 مليون برميل ‏يوميا.‏



وفي نيو مكسيكو ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.80 مليون برميل يوميا/ وفي نورث ‏داكوتا إلى 1.22 مليون برميل يوميا.