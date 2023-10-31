الأسهم الأوروبية تقلص الخسائر الشهرية في نهاية التداولات



ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء مع ‏استمرار متابعة نتائج أعمال الشركات، لكن المؤشر الأوسع نطاقًا سجل خسارة ‏شهرية.‏



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الأولى من الناتج المحلي ‏الإجمالي عن الربع الثالث في منطقة اليورو سجلت ارتفاعا بنسبة 0.1%، في حين ‏انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 0.8% في سبتمبر أيلول.‏



هذا، وتتجه أنظار الأسواق نحو اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي سيبدأ ‏اليوم الثلاثاء ويستمر للأربعاء حيث سيصدر بعده قرار بشأن الفائدة، وتشير ‏التوقعات إلى الإبقاء عليها.‏



وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر ‏Stoxx 600‎‏ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% إلى 434 ‏نقطة، وانخفض مؤشر ‏FTSE‏ البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7321 نقطة، في حين ‏ارتفع ‏CAC‏ الفرنسي 0.9% إلى 6885 نقطة، وارتفع ‏DAX‏ الألماني بنسبة 0.6% ‏إلى 14810 نقاط.‏