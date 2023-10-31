الأسهم الأوروبية تقلص الخسائر الشهرية في نهاية التداولات
ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء مع استمرار متابعة نتائج أعمال الشركات، لكن المؤشر الأوسع نطاقًا سجل خسارة شهرية.
وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث في منطقة اليورو سجلت ارتفاعا بنسبة 0.1%، في حين انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 0.8% في سبتمبر أيلول.
هذا، وتتجه أنظار الأسواق نحو اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر للأربعاء حيث سيصدر بعده قرار بشأن الفائدة، وتشير التوقعات إلى الإبقاء عليها.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% إلى 434 نقطة، وانخفض مؤشر FTSE البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7321 نقطة، في حين ارتفع CAC الفرنسي 0.9% إلى 6885 نقطة، وارتفع DAX الألماني بنسبة 0.6% إلى 14810 نقاط.