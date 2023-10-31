حملة مواطن تحيي القيادة السياسية وتشيد بالخطوة الجريئة لـ "مدبولي"

أخبار مصر
مدبولي
مدبولي

 

أشادت حملة مواطن لدعم مصر، بمؤتمر القبائل ومشايخ سيناء مع القيادات السياسية والتنفيذية،  على أعلى مستوى من الحضور وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقيادات السياسية وأعضاء مجلس النواب وعدد من رؤساء الأحزاب.

وأكد محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، على جرأة القيادة السياسية على تنظيم المؤتمر في هذا التوقيت القاتل، وهو ما يوضح مدى قراءة مصر للمشهد عن قرب ومعرفة المخطط المعد مسبقا لإنهاك الدولة الوطنية، وزعزة استقرارها وهو ما ترفضه مصر شكلا وموضوعا وتقف حائط صد وحيد للدفاع عن القضية الفلسطينية والحفاظ عليها وعدم تصفيتها.


وأضاف فاروق، أن الخطوة الجرئية التي أقدم عليها رئيس مجلس الوزراء تستحق الإشادة والدعم، مؤكدا أن مصر أوصلت رسالتها المطلوبة لكل العالم، وهي التأكيد على الرفض التام من كل أطياف المجتمع لأي محاولة لتهجير سكان غزة إلى سيناء الحبيبة.

حملة مواطن حملة مواطن لدعم مصر مؤتمر القبائل ومشايخ سيناء الدكتور مصطفى مدبولى
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