بعد قطع العلاقات مع إسرائيل.. ماذا تعرف عن دولة بوليفيا؟

مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على القطاع وقتل الأبرياء، خرجت وزارة الخارجية في دولة بوليفيا مساء الثلاثاء، وأعلنت قرار الدولة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

ووجهت الخارجية البوليفية إسرائيل "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة"، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحافي إن الحكومة "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضا وإدانة للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشن في قطاع غزة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

دولة بوليفيا

هي دولة بوليفيا المتعددة القومية، تقع في أمريكا الجنوبية وتعتبر خامس أكبر دول القارة مساحةً بعد البرازيل، والأرجنتين، وبيرو، وكولومبيا، تبلغ مساحتها 1،098،581 كيلومترًا مربعًا ووصل عدد سكانها في 2013 إلى 10،461،053 نسمة.

أين بوليفيا

بوليفيا دولة داخلية، توجد ضمن النطاق الغربي من أمريكا الجنوبية، تحدها البرازيل من الشمال والشرق، وبيرو وتشيلي من الغرب، وباراغواي والأرجنتين من الجنوب، واشتراكها في الحدود مع العديد من دول القارة كان مدعاة للأطماعهم فاقتطعت منها مساحة كبيرة.

أهم المدن في بوليفيا

أهم المدن في دولة بوليفيا وهم:" سانتا كروز، و‌أورورو، و‌سوكري، و‌بوتوسي، و‌كوتشابامبا".

سبب تسميتها بهذا الاسم

يرجع اسم بوليفيا إلى الجنرال سيمون بوليفار الذي سعى من أجل تحرير أراضي أمريكا الجنوبية من سيطرة الاستعمار الإسباني، فتم إطلاق اسم بوليفيا على هذا الجزء نسبةً إلى الجنرال بوليفار.

الأوضاع في الاقتصادية

السياحة

عرفت بوليفيا بلدا تضم عدد من الحضارات الهندية القديمة والتي تركت العديد من الآثار التي ما زالت قائمة إلى الآن، يتوافد السياح لزيارتها والتعرف عليها.

من المعالم الموجودة في بوليفيا المتحف الوطني للآثار ومنطقة أثار تيواناكو وكلأساسايا المعبد السري الذي يقع تحت الأرض بكونتيكي وبوابة الشمس بالإضافة للبحيرة الشهيرة التي تشترك فيها كل من بوليفياو بيرو وهي بحيرة تيتيكاكا.

الزراعة

حددت الظروف الطبيعية حرفة الزراعة في بوليفيا، فالمساحات المزروعة محدودة، حيث تشغل 3% من مساحة البلاد ويعمل بها نحو 43% من السكان، وأهم الحاصلات الذرة، والأرز، والقمح، والحاصلات النقدية مثل القطن، وقصب السكر، والبن وينتج الكاكاو إلى جانب الخضر والفاكهة، والثروة الحيوانية تتكون من الماشية، والأغنام، والماعز.

النفط

ويستخرج النفط والغاز من بعض مناطق البلاد، ويصدر البترول عن طريق أنبوب إلى ميناء أريكا على ساحل المحيط الهادي في شيلي، كما يصدر الغاز عن طريق أنبوب إلى الأرجنتين.

المعادن

يتكون إنتاج بوليفيا من المعادن من القصدير والذهب والملح واليورانيوم.