مجدى أبو عميرة: تصوير "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني قريبًا

قال المخرج مجدى أبو عميرة، إنه ينتظر الانتهاء من كتابة مسلسله الجديد "عتبات البهجة" بطولة النجم يحيى الفخرانى.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى إنه سيشرع في بدء المسلسل الذي يقوم بإخراجه فور انتهاء التجهيزات وإجراء جلسات البروفات واختيار باقى فريق العمل المسلسل.



يذكر أن مسلسل "عتبات البهجة" مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد 16عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.



ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021.

وكانت آخر أعمال المخرج مجدى أبو عميرة، مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى،وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وإنتاج شركة سينرجى‎.