تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب قرار المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.36 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1987.00 دولار.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية قفزة 7.3 بالمئة في أكتوبر، مع وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 2009.29 دولار الأسبوع الماضي.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.662 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 927.77 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1120.91 دولار.