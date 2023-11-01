الإسكان: تسليم وحدات "زهور 15 مايو" كسكن بديل لمتضرري أحداث السيول



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات تسليم وحدات "زهور 15 مايو"، كسكن بديل لمتضررى أحداث السيول، الذين كانوا يقطنون بمنطقة "زرايب مايو" سابقا.



ووسط فرحة كبيرة وزغاريد المستفيدين، سَلَّم المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، محاضر استلام الوحدات السكنية بمشروع "زهور 15 مايو"، كسكن بديل لمتضرري أحداث السيول - وقعت عام 2020 - بمنطقة الزرايب سابقا فى مدينة 15 مايو، وذلك خلال احتفال كبير أقامه القس أثناسيوس، راعى كنيسة الزرايب، وبحضور المحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، وأعضاء مجلس النواب، ونواب ومعاوني رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات المعنية بتسليم الوحدات للمستحقين، ولفيف من القيادات التنفيذية والخدمية بالمدينة.



وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن خلال جهاز مدينة 15 مايو، نفذت مشروع "زهور 15 مايو"، كسكن بديل لمتضرري أحداث السيول، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن منطقة زهور مايو، تقع على مساحة 67.5 فدان، شرق الطريق الدائري، بها (عمارات سكنية - حظائر نموذجية - محطات تجميع)، وتضم 42 عمارة سكنية بها 1008 وحدات، بمساحة 90 م2 للوحدة، و834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، ومدرسة بمساحة 4 آلاف م2، ووحدة صحية بمساحة ألف م2، وحضانة بمساحة 500 م2، ومناطق تجارية بمساحة 1750 م2، بجانب المساحات الخضراء والطرق.



وفى بداية الاحتفال، قدم القس أثناسيوس، راعى كنيسة الزرايب، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوجيهاته بتنفيذ وحدات زهور مايو، كما تقدم بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة 15 مايو، على جهودهم وتعاونهم لإنجاز هذا المشروع.



وأكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن هذا اليوم الذى ننتهى فيه من تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بمشروع "زهور مايو"، بمثابة عيد لجميع المستحقين للوحدات، والجهات التنفيذية والخدمية بالمدينة، وجميع العاملين بجهاز المدينة، الذين تكلل جهدهم بالنجاح، وهاهم يرون ثمرة عملهم وجهدهم فى توفير وحدات سكنية عصرية وحضارية فى مجتمع عمرانى مكتمل الخدمات، لمتضرري السيول بمنطقة الزرايب سابقا.

