بث مباشر تويتر | مشاهدة مباراة الترجي والوداد اليوم في إياب الدوري الإفريقي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد يلا شوت اليوم الدوري الأفريقي

منافسة الإياب Esperance vs Wydad اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد يلا شوت اليوم الدوري الأفريقي، ستُقام المواجهة الثانية بين نادي الترجي ونادي الوداد في استاد حمادي العقربي الأولمبي. تعد هذه المباراة ديربيًا عربيًا مثيرًا ضمن مرحلة إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي لعام 2023.

في اللقاء الأول الذي أُقيم في استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، فاز نادي الوداد على الترجي بهدفٍ نظيف سجله هشام بوسفيان في الدقيقة 58 من الشوط الثاني.

بالتالي، يتعين على الترجي تحقيق الفوز في مباراة الإياب بفارق هدفين على الأقل للتأهل إلى النهائي، بينما يكفي نادي الوداد ببساطة التعادل للوصول إلى المرحلة النهائية. سيكون هذا اللقاء من أبرز المباريات في عالم كرة القدم الإفريقية.

مباراة اليوم تمثل امتحانًا حاسمًا وتحدٍ حقيقي لكل من فريق الترجي وفريق الوداد. يتعين على كل فريق تأكيد مؤهلاته للتأهل إلى الدور النهائي في هذه البطولة المثيرة.

وعلى الرغم من الهزيمة التي مني بها الترجي في المباراة الأولى بهدف نظيف في استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، إلا أن الفريق مصمم على تخطي هذه الصعوبة والفوز في مباراة اليوم بفارق هدفين على الأقل للوصول إلى نهائي هذه البطولة الملحمية، وهدف هشام بوسفيان في المباراة الأولى يجعل التحدي أكبر، ولكن الترجي يسعى جاهدًا لتحقيق هذا الإنجاز.

ما توقيت مباراة الترجي والوداد في إياب الدوري الأفريقي 2023؟

موعد مباراة الترجي ضد الوداد في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي هو يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب، الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية.

بث مباشر مباراة الترجي والوداد يلا شوت

ما القنوات الناقلة لمباراة الترجي والوداد في الدوري الأفريقي 2023؟

يمكنك مشاهدة مباراة الترجي والوداد مجانًا عبر عدد من القنوات العربية، في مقدمتها قناة أبو ظبي الرياضية الأولى "AD Sports HD 1" والرياضية المغربية.

تردد ONTime Sports تردد أبو ظبي الرياضية قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 مفتوحة القمر الصناعي نايل سات التردد: 12091 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 عامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة تردد بين سبورت المفتوحة تردد الرياضية المغربية TNT قمر صناعي: نايل سات التردد: 12604 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مفتوحة قمر صناعي: نايل سات التردد: 11513 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مفتوحة تردد SSC المفتوحة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الترجي والوداد في الدوري الأفريقي 2023؟

سيكون البث المباشر لمباراة الترجي والوداد متاحًا بصورة مجانية عبر "يوتيوب" من خلال الحسابات الرسمية لأبو ظبي الرياضية وبي إن سبورت والرياضية المغربية على يوتيوب.

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كما ستكون المباراة متاحة عبر تطبيق "تود" والباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP" ويمكن متابعتها من خلال خدمة "بي إن كونكت".

في مواجهة مثيرة، يتقابل نادي الترجي التونسي ونادي الوداد المغربي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لعام 2023. تقدم اللقاء فرصة لكل فريق للتأهل إلى النهائي ومنافسة الفائز بين الأهلي وصن داونز على اللقب القاري.

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تاريخيًا، تعرف مباريات الترجي والوداد بالندية والإثارة، حيث تمتاز بالأهمية والتنافس القوي. هناك ثأر تاريخي بين هاتين الفرقتين في المباريات الإفريقية والعربية. بلغ عدد مواجهاتهم 11 مباراة، وسجل الترجي الفوز في ثلاث مباريات وتعادلا في ست مباريات، وكان هناك هزيمتين للوداد. وتحقق الترجي بطولة دوري أبطال إفريقيا في 2011 و2019 بعد الفوز على الوداد في النهائي. وتأهل أيضًا لنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية في 1998.

المواجهة بينهما في نهائي دوري أبطال العرب عام 2009 كانت من أبرزها، حيث فاز الترجي في المغرب وتوج باللقب بعد تعادل الفريقين في الإياب. ولا ننسى نزاعات المباراة الأخيرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، التي توقفت بسبب رفض لاعبي الوداد استكمال اللعب، وتوج الترجي باللقب بعد قرار من الحكم بإسقاط الوداد. تاريخ التنافس والمواجهات المحمومة بين الترجي والوداد تجعل هذا اللقاء أمرًا يجب متابعته بانتباه وحماس كبيرين.