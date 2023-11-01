أمين عام حملة شباب الجمهورية: ما تفعله المستشفيات الميدانية بسيناء يؤكد رسالة "مسافة السكة"

أشاد الدكتور محمد محي مستشار الابتكار الحكومى، وأمين عام حملة شباب الجمهورية، بإقامة الدولة المصرية عدد من المستشفيات الميدانية بالشيخ زويد بأرض سيناء، لاستقبال المصابين الفلسطنين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، ومما يسهل أيضًا نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات وزارة الصحة المصرية، لتلقي العلاج حتى التعافي.

وأكد أن الدولة المصرية أوضحت اليوم، سعيها الدائم والمستميت علي مساعدة أهالينا بغزة، كما أثبتت للعالم رفضها التام لوأد القضية الفلسطينية، وأنها تدعم الفلسطينين في قضيتهم من أجل الدفاع عن أرضهم، ودخول رجال الإسعاف اليوم لنقل المصابين من غزة إلى سيناء، خطوة نحو الدعم والمساندة جديدة، ورسالة، إنه كلما سنحت الفرصة لمصر وقياداتها سيقدمون كل ما بوسعهم امد يد العون لأهل فلسطين.

وأشار محي أن حملة شباب الجمهورية، وكل شباب مصر علي أتم أستعداد للتطوع من أجل مساعدة الدولة في مهامها الانسانية الآن من حيث التطوع بالمستشفيات الميدانية، وغيرها من أشكال التطوع التي تحتاجه القيادة المصرية الان لاتمام مهمتهم على أكمل وجه، وفي أي لحظة نحن مستعدون لتقديم كل ما بوسعنا من أجل مصر ومن أجل أهالينا بفلسطين.

وندعو من الله أن يسكن الشهداء الفلسطنين الجنة، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.