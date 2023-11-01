بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت في إياب الدوري الأفريقي

بث مباشر تويتر| مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في إياب الدوري الأفريقي.. يلا شوت

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منافسة إياب إفريقية Sundowns vs Al Ahly اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت في إياب الدوري الأفريقي، مباراة الأهلي وصن داونز أصبحت واحدة من أبرز المواجهات في قارة إفريقيا. يتنافس الفريقان كندبة تحديق، حيث يمتلك الأهلي تاريخًا طويلًا من التتويج بألقاب دوري الأبطال، بينما يُعتبر صن داونز من بين الأندية القليلة التي تقدم كرة قدم مثيرة وجذابة على الساحة القارية.

تجدر الإشارة إلى أن المباريات بين الأهلي وصن داونز تكررت بشكل متواصل خلال السنوات الأربع الماضية في إطار دوري أبطال إفريقيا. وتميزت هذه المواجهات بالتكافؤ والإثارة، سواء أُقيمت في مصر أو في جنوب إفريقيا.

بعض هذه المباريات أضافت بصمتها في تاريخ القارة السمراء بشكل بارز، ولا شك أن هزيمة الأهلي بخمسة أهداف نظيفة بريتوريا ستبقى عالقة في الذاكرة لفترة طويلة. لكن الأهلي استعاد بعدها كرامته وحقق الثأر في مناسبات عدة.

من المرجح أن تستمر مواجهات الفريقين في المراحل الحاسمة لدوري الأبطال في السنوات المقبلة، حيث يتسابق الفريقان في النمو الرياضي والمالي، ويتطلعان إلى الظهور بأفضل شكل في الساحة الإفريقية. هذه المباراة تمثل جزءًا هامًا من تاريخ الكرة الإفريقية وسيظل لها مكانة خاصة في قلوب محبي الساحرة المستديرة.

ما موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023؟

تقام مباراة الأهلي وصن داونز يوم الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق القمة المرتقبة في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

المركزاللاعب
حراسة المرمىمحمد الشناوي
الدفاعمحمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول
الوسطمروان عطيه - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات
الهجوممحمود كهربا

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

المركزاللاعب
حراسة المرمىويليامز
الدفاعكيكانا - موكوينا - مقالا
الوسطموناو - موديبا - الليندي - بوطويل
الهجوممخوليس - زواني - مينديينا

ما تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في مصر؟

اللقاء بين الأهلي وصن داونز على الأراضي المصرية جمع بين الفريقين في 7 مناسبات مختلفة، وجميع هذه المواجهات كانت في إطار دوري أبطال إفريقيا. التاريخ الأقدم لهذه المواجهات يعود إلى نهائي المسابقة في عام 2001، حيث توِّج الأهلي باللقب بعد فوز ساحق بثلاثة أهداف نظيفة.

وعادت هذه المواجهة القارية مجددًا في عام 2007، حيث انتصر الأهلي بنتيجة 2-0. وربما كانت المواجهة الثالثة أكثر إثارة بعد هزيمة الأهلي ببريتوريا بخمسة أهداف دون رد. لكن المارد الأحمر نجح في الثأر على أرضه في مصر بفوز هام بهدف نظيف.

لكن بداية من عام 2019، شهدنا تبادلًا في الأدوار، حيث حقق صن داونز فوزه الأول في مصر عام 2022 بهدف نظيف. وفي 2023، انتهت المواجهة بالتعادل 2-2 في ملعب السلام.

إجمالًا، يظهر أن الأهلي حافظ على تفوقه في معظم مواجهاته مع صن داونز في مصر، حيث فاز في 5 مناسبات، فيما انتصر الفريق الجنوب أفريقي مرة واحدة، وتعادل الفريقان في مناسبة واحدة أيضًا. هذا اللقاء القاري يمثل جزءًا هامًا من تاريخ كرة القدم الإفريقية ولا شك أنه سيستمر في تقديم الإثارة والمتعة.

بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز  

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وصن داونز عبر العديد من القنوات العربية المفتوحة، ومنها قناة "بي إن سبورتس" المجانية وقناة "أبوظبي الرياضية" المجانية.

كما ستكون المباراة مذاعة من خلال قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، بجانب قناة "الرياضية المغربية"، وقناة SSC السعودية.

تردد قناة OnTime Sports 1 HD

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

مفتوحة

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500 

تصحيح الخطأ: 5/6

مفتوحة

تردد قناة SSC

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6 

مفتوحة

ما تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في جنوب إفريقيا؟

صن داونز، الفريق الجنوب أفريقي، لم ينجح في تحقيق الفوز على الأهلي في أول مباراتين جمعت بينهما في جنوب إفريقيا. انتهت مباراة النهائي عام 2001 بالتعادل 1-1، وكرر الفريقان هذه المرة من جديد عام 2007 بتعادل 2-2.

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لكن الانقلاب الحاسم جاء في عام 2019، حين فاز صن داونز على الأهلي ببريتوريا بشكل ساحق بنتيجة 5-0، مما جعلها إحدى المواجهات الأبرز في تاريخ البطولة. بعد هذا الانتصار، التقى الفريقان في مباراتي ربع النهائي في السنتين التاليتين، وانتهت المباراتان في جنوب إفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولم تكن هذه هي النهاية، حيث اجتمع الفريقان مرة أخرى في بلاد "البافانا بافانا" وفاز صن داونز بهدف نظيف في دور المجموعات من دوري الأبطال 2021-2022. وقبل ذلك، قام الفريق الجنوب أفريقي بتكرار الأداء الرائع عندما فاز بخمسة أهداف نظيفة في مجموعات الأميرة السمراء في عام 2022-2023.

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وفي نصف نهائي الدوري الأفريقي لعام 2023، حقق صن داونز فوزًا بهدف نظيف على الأهلي في مباراة أخرى ضمن هذه المواجهات الشرسة والمثيرة بين الفريقين. تاريخ هذه المباريات يؤكد على الندية والإثارة المستمرة بين الأهلي وصن داونز، وتبقى هذه المواجهات جزءًا مهمًا من تاريخ كرة القدم الإفريقية.

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