بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد يلا شوت اليوم

ديربي شمال آفريقيا Esperance vs Wydad اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد يلا شوت اليوم في نصف نهائي الدوري الإفريقي، اليوم الأربعاء، يشهد لقاء ناريًا في قارة شمال إفريقيا حينما يتواجه الترجي التونسي والوداد المغربي في نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وفي مباراة الذهاب التي أُقيمت في ملعب محمد الخامس يوم الأحد، نجح الفريق المغربي في التفوق بفضل هدف المهاجم البارع هشام بوسفيان في الشوط الثاني.

وعلى الرغم من الهزيمة في مباراة الذهاب، يتطلع الترجي التونسي إلى العودة بقوة في المباراة المقبلة، خصوصًا بعد استعادة الحارس البارز أمان الله مميش، الذي سيكون له دور مهم في حماية مرمى الفريق. كما يعود النجم الليبي حمدو الهوني بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراة الذهاب.

فيما يستعيد الترجي أيضًا الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة الذي عوقب بالإيقاف من الاتحاد الأفريقي (كاف) ولم يشارك في المباراة السابقة. وسيكون الظهير الأيمن محمد بن علي أحد الأوراق الهامة بعدما بدأ اللقاء السابق على دكة البدلاء بناءً على اعتبارات تكتيكية وبدنية.

المدرب طارق ثابت يبدي نيته في الاعتماد على المهاجم الغامبي الشاب كيبا سوي في التشكيلة الأساسية على حساب البرازيلي رودريغو رودريغيز.

فريق الوداد يعتمد على تشكيلة كاملة في مباراة العودة، مما يمنح المدرب عادل رمزي خيارات وفرصًا كبيرة في اختيار التشكيلة الأمثل لهذه المباراة الهامة.

موعد مباراة الترجي ضد الوداد في الدوري الأفريقي

ويفتتح ملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل بين الترجي والوداد لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويلعب الترجي ضد الوداد، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الترجي والوداد في الدوري الأفريقي 2023؟

يمكنك متابعة مباراة الترجي والوداد عبر العديد من القنوات العربية المفتوحة، ومنها قناة "بي إن سبورتس" المجانية وقناة "أبوظبي الرياضية".

كما ستكون المباراة مذاعة من خلال قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، بجانب قناة "الرياضية المغربية"، وقناة SSC السعودية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد يلا شوت اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والوداد

beIN Sports HD

AD Sports HD 1

OnTime Sports HD 1

Arryadia

SSC

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الوداد والترجي في الدوري الأفريقي 2023؟

أيضا، يمكن متابعة قنوات أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورتس والرياضية المغربية وبي إن سبورتس بصورة مجانية على قمر نايل سات من خلال الترددات الآتية:

تردد ONTime Sports تردد أبو ظبي الرياضية قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 مفتوحة القمر الصناعي نايل سات التردد: 12091 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 عامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة تردد بين سبورت المفتوحة تردد الرياضية المغربية TNT قمر صناعي: نايل سات التردد: 12604 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مفتوحة قمر صناعي: نايل سات التردد: 11513 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مفتوحة تردد SSC المفتوحة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

من معلق مباراة الترجي والوداد في الدوري الأفريقي 2023؟

عبر القناة الرياضية المغربية سيُعلق على مباراة الترجي والوداد المعلق محمد العدالي.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر

أما عبر قناة بي إن سبورتس، سيتواجد المعلق محمد بركات، مقابل عامر عبدالله في أبوظبي الرياضية.

SSC ستوفر خيارين، الأول رؤوف خليف والآخر محمد حسين، أما عبر أون تايم سبورتس المصرية سيعلق حاتم بطيشة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الترجي والوداد في الدوري الأفريقي 2023؟

ستكون مباراة الوداد والترجي متاحة بصورة مجانية عبر موقع "يوتيوب" من خلال حسابات أبوظبي الرياضية وبي إن سبورتس والرياضية المغربية.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر

وعبر "فيس بوك" ستقوم قناة أون تايم سبورتس بنقل المباراة، كما يمكن متابعتها عبر تطبيقات "تود" و"شاهد" وخدمة "بي إن كونكت".

ما موعد مباراة الترجي والوداد في الدوري الأفريقي 2023؟

يلتقي الترجي والوداد مساء الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب، الخامسة بتوقيت مصر.