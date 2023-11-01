بث مباشر مباراة الأهلي المصري تويتر: كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت اليوم

ديربي الإياب بين Al Ahly - Mamelodi Sundowns اليوم، بث مباشر مباراة الاهلي ضد صن داونز تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم يلا شوت، والأهلي يستعد لمباراة حاسمة عندما يستقبل نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على أرض استاد القاهرة الدولي. في مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا، انتهت بفوز صن داونز بهدف نظيف، مما يجعل الأهلي بحاجة إلى العودة بأداء مميز والفوز بفارق هدفين للتأهل إلى النهائي.

الفريق الأحمر سيستفيد من عودة القائد إمام عاشور بعد غيابه لفترة، ومن المتوقع أن يكون الفريق في أفضل حالاته البدنية والنفسية لهذه المواجهة المهمة. بالنظر إلى أهمية المباراة، يدرك الأهلي تمامًا أن الفوز ضروري لمشروع الفريق في البطولة وللحفاظ على هيبته وأداءه في القارة الإفريقية.

مشجعو الأهلي سيكونون لهم دور مهم في هذه المباراة، حيث من المتوقع ملء استاد القاهرة الدولي بأكثر من 30 ألف مشجع، وسيكونون عاملًا محفزًا للاعبي الفريق لتحقيق الريمونتادا والعبور إلى النهائي. هذه المباراة هي فرصة للأهلي لإظهار إمكانياته والعبور بتفوق إلى النهائي ومواصلة مشواره نحو الهيمنة على كرة القدم الإفريقية.

ويستعد الفائز من هذه المباراة لمواجهة الفائز من مباراة الترجي والوداد، والتي ستقام قبل انطلاق هذه القمة بحواليّ 3 ساعات في تونس، بعد مباراة الذهاب في المغرب التي انتهت 1-0 للوداد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي 2023

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بسهولة من خلال العديد من القنوات العربية المجانية والمفتوحة. ستقوم قنوات مثل قناة أبوظبي الرياضية 1، وقنوات بي إن سبورتس المفتوحة ببث المباراة مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة اللقاء على قناة الرياضية المغربية وقنوات SSC السعودية. تلك القنوات ستقدم تغطية شاملة للمباراة وستسمح لك بمشاهدتها مجانًا. تأكد من التحقق من الجداول الزمنية للبث على هذه القنوات لضمان عدم فوت أي جزء من اللقاء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي 2023

يمكن متابعة قنوات أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورتس والرياضية المغربية بصورة مجانية على قمر نايل سات من خلال الترددات الآتية:

تردد قناة OnTime Sports 1 HD تردد قناة أبو ظبي الرياضية قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 مفتوحة قمر صناعي: نايل سات التردد: 12091 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة تردد قناة SSC قمر صناعي: نايل سات التردد: 12284 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة

معلق مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي 2023

يمكنك الاستمتاع بتعليقات معلقين محترفين خلال مباراة الأهلي وصن داونز عبر مجموعة متنوعة من القنوات:

1. على قناة أبوظبي الرياضية، سيقدم التعليق عصام عبده، المعلق المصري الشهير.

2. من خلال قنوات بي إن سبورتس، ستتواجد تعليقات علي محمد علي وفهد العتيبي، المعلق السعودي.

3. في قناة SSC، سيعلق على المباراة محمد الكواليني.

4. بالنسبة للمعلقين الآخرين، ستجدهم في الرياضية المغربية، حيث سيكون المعلق سفيان رشيدي.

تمتع بتغطية شاملة واحترافية من قبل هؤلاء المعلقين خلال المباراة واستمتع بالتعليقات الممتعة والمفصلة لهذا اللقاء المثير.

الاهلي وصن داونز يلا شوت بث مباشر تويتر

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي 2023

ستكون مباراة الأهلي وصن داونز متاحة بصورة مجانية عبر موقع "يوتيوب" من خلال حسابات أبوظبي الرياضية وبي إن سبورتس والرياضية المغربية

وعبر "فيس بوك" ستقوم قناة أون تايم سبورتس بنقل المباراة، كما يمكن متابعتها عبر تطبيقات "تود" و"شاهد" وخدمة "بي إن كونكت".

ميعاد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023

تقام مباراة الأهلي وصن داونز يوم الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على ملعب القاهرة الدولي.

البلد التوقيت القاهرة - طرابلس - الخرطوم - بريتوريا 3:00 عصرًا القدس - الرياض - الدوحة - صنعاء - بيروت الكويت - دمشق - بغداد - عمان - المنامة 4:00 عصرًا أبو ظبي - مسقط 5:00 مساءً تونس - الجزائر - الرباط 2:00 ظهرًا

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

ونقدم لكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز اليوم في نصف نهائي الدوري الإفريقي، وأمام مارسيل كولر تحدي كبير، حيث سيبحث المدرب السويسري عن الفوز ضد صن داونز في أول مواجهة له ضد الفريق الجنوب الإفريقي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطيه - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا - موكوينا - مقالا.

خط الوسط: موناو - موديبا - الليندي - بوطويل.

الهجوم: مخوليس - زواني - مينديينا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

تاريخ المواجهات بين الأهلي وصن داونز يظهر توازنًا نسبيًا بين الفريقين. حتى الآن، التقى الفريقان في 14 مباراة مختلفة. فاز الأهلي في 5 من هذه المباريات، بينما نجح صن داونز في تحقيق 4 انتصارات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

إجمالًا، سجل الفريقان معًا 19 هدفًا في هذه المواجهات، مما يظهر توازنًا نسبيًا بين هجومي الفريقين وقدرتهما على إحراز الأهداف.

الأهلي يسعى إلى كسر عقدة اللعب في جنوب إفريقيا بعد هزيمتين مؤلمتين، الأولى بنتيجة 5-0 والثانية 5-2. سيكون لديهم فرصة جديدة للعب على أرضهم في القاهرة والعودة في مباراة الإياب لتحقيق التأهل إلى النهائي.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

الأهلي بحاجة ماسة إلى الفوز بأكثر من هدف للتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي، عقب الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الإياب، والتي أقيمت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في جنوب إفريقيا.

وشهدت مباراة الذهاب غيابات عديدة في صفوف الأهلي، والتي كان أهمها بكل تأكيد إمام عاشور بعد تعرضه للإصابة مؤخرا، وعدم سفره مع البعثة إلى جنوب إفريقيا، ليخرج من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.