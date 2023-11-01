حملة مواطن: المستشفى الميداني في معبر رفح تؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية ورفض التهجير

أخبار مصر
محمد فاروق المنسق
محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن

أشادت حملة مواطن بدعم مصر للقضية الفلسطينية، بالمستشفى الميداني التي تم تدشينها بالقرب من معبر رفح البري، لاستقبال المصابين من أهالي قطاع غزة، أثناء العدوان الغاشم من الكيان الصهيوني الغاصب على الأراضي الفلسطينية.

وأكد محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، أن تدشين المستشفى الميداني لاستقبال المصابين من قطاع غزة خلال الحرب الجارية الآن، دليل قاطع أن مصر لن تترك القضية الفلسطينية، ولن تقبل بتصفيتها وتهجير الإخوة الأشقاء من أرضهم.

وأوضح فاروق، في تصريحات صحفية، أن الحملة تثمن أي جهد من الدولة بكافة أجهزتها لدعم القضية الفلسطينية، والمؤسسات والمنظمات المصرية على الدعم اللامحدود المقدم لأهالي غزة من مساعدات إنسانية وطبية وإغاثية.

وأشار المنسق العام لحملة مواطن، إلى مساهمة الحملة في التبرع بمواد غذائية وطبية وإرسالها إلى القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

القضية الفلسطينية معبر رفح فلسطين اخبار دولية حملة مواطن
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل - "إسرائيل تدافع عن نفسها".. فضيحة داليا زيادة تثير الجدل "تخلع ثوب العروبة وترتدي الصهيونية"

أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك [ العالمي يصل ]

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 330 عسكريا في صفوفه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"

جماهير الأهلي تهاجم مسؤولي ستاد القاهرة بسبب فلسطين

بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد يلا شوت اليوم في نصف نهائي الدوري الإفريقي

عاجل.. وفاة الفنانة جواهر الكويتية بعد صراع مع المرض

فويس نوت سبورت.. راينر تسوبيل يكشف مفاجأة غير متوقعة عن صفقة الأهلي موديست وموقف بايرن ميونيخ بسبب فلسطين

عاجل.. مدرب صن داونز يستفز الأهلي بتصريح مثير