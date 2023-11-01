كورة لايف الآن { 0 - 0 } بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز (يلا شوت) اليوم في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز (يلا شوت) اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز (يلا شوت) اليوم في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، ويُنتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر معرفة القنوات التي ستقوم ببث مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي 2023. هذا اللقاء الحاسم سيشهد مواجهة مثيرة بين المارد الأحمر الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي. ولكن، من المهم أن تعرف الجماهير أن البث التلفزيوني للمباراة سيكون متاحًا عبر القنوات الرياضية المحلية والدولية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز (يلا شوت) اليوم

وتقدم "بوابة الفجر" بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر، على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي سيخوض مباراته خارج أرضه في جنوب إفريقيا، ولذا يجب متابعة المعلومات المحدثة حول القنوات الناقلة عبر مواقع الأخبار الرياضية والمواقع الرسمية للأندية المشاركة. من المعتاد أن تعلن القنوات الناقلة قبل بداية المباراة.

يتوقع أن يكون هذا اللقاء مثيرًا ومليئًا بالتنافس، حيث سيسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتسهيل مهمة مباراة الإياب في القاهرة، بينما سيكون صن داونز مستعدًا لمنافسة قوية. تُعد هذه المباراة فرصة لمتابعي الكرة الإفريقية للاستمتاع بأحداث مباراة نصف النهائي وتشجيع فريقهم المفضل في رحلته نحو التتويج بلقب الدوري الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023

وعن موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضيفًا على ملعب ستاد لوفتوس فيرسفيلد لمواجهة صند داونز اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

كما سيتمكن المشجعون في الوطن العربي من مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بتوقيتات العواصم العربية التالية:

البلد التوقيت القاهرة - طرابلس - الخرطوم - بريتوريا 3:00 عصرًا القدس - الرياض - الدوحة - صنعاء - بيروت الكويت - دمشق - بغداد - عمان - المنامة 4:00 عصرًا أبو ظبي - مسقط 5:00 مساءً تونس - الجزائر - الرباط 2:00 ظهرًا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري السوبر الإفريقي 2023، فهناك العديد من القنوات المجانية التي ستنقل القناة بشكل حصري للجماهير في الوطن العربي، ومن أبرزها قنوات أون تايم سبورتس OnTime Sports، وقنوات أبو ظبي الرياضية AD Sports، كذلك القنوات الرياضية السعودية SSC، وفيما يلي نسقدم لكم كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم.

تردد قناة OnTime Sports 1 HD تردد قناة أبو ظبي الرياضية قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 مفتوحة قمر صناعي: نايل سات التردد: 12091 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة تردد قناة SSC قمر صناعي: نايل سات التردد: 12284 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز (يلا شوت) اليوم

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

ونقدم لكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صن داونز اليوم في نصف نهائي الدوري الإفريقي، وأمام مارسيل كولر تحدي كبير، حيث سيبحث المدرب السويسري عن الفوز ضد صن داونز في أول مواجهة له ضد الفريق الجنوب الإفريقي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطيه - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا - موكوينا - مقالا.

خط الوسط: موناو - موديبا - الليندي - بوطويل.

الهجوم: مخوليس - زواني - مينديينا.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في الدوري الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي 2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالتالي:

اسم الحكم مهمة الحكم جنسية الحكم لويس ديجيندو حكم الساحة بنين إريك إيلمافو حكم مساعد أول بنين لوبيس أوليفيرا حكم مساعد ثانٍ أنجولا أحمد امتياز الحكم الرابع موريشيوس ماريا ريفيت حكم الفيديو VAR موريشيوس عادل زوراق حكم الفيديو VAR المساعد المغرب

معلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في الدوري الإفريقي

سيتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق على مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في الدوري الإفريقي عبر شاشة أون تايم سبورتس، بينما سيتولى مهمة التعليق عبر قنوات أبو ظبي الرياضية المعلق عامر عبد الله، وعلى القنوات الرياضية السعودية SSC المعلق عيسى الحربين.

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تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

ويعتبر تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز عادلا بين الناديين، حيث التقى الفريقان في 14 مباراة، فاز الأهلي في 5 مباريات، وفاز صن داونز في 4 مباريات، وتعادلا في 5، واستقبل كل منهما 19 هدفًا في شباكه.

ويذكر أن الأهلي، يريد فك عقدة اللعب عصرًا في جنوب إفريقيا، حيث هزم من الأهلي مرتين بنتيجة ثقيلة، الأولى كانت خماسية نظيفة، والثانية خماسية مقابل هدفين للأهلي.