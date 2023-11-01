بث مباشر مباراة صن داونز ضد الأهلي تويتر: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم يلا شوت [الدوري الأفريقي]

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم يلا شوت

منافسة قوية بين al ahly - sundowns في دوري السوبر، بث مباشر مباراة صن داونز ضد الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم يلا شوت، بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز، والتي يبحث عنها جمهور المارد الأحمر في مباراة تقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي على ملعب القاهرة الدولي.

مباراة يحشد فيها الأهلي كل قوته الضاربة لتفادي الخروج وتوديع الدوري الإفريقي بعد الخسارة في الذهاب أمام ماميلودي صن داونز بهدف دون رد في ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي بث مباشر

الأهلي يبحث عن الفوز فقط الليلة أمام 50 ألف مشجع حضروا إلى ملعب القاهرة الدولي لمساندة فريقهم فهو في حاجة إلى تسجيل هدفين دون أن يتلقى أهدافا للتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي، بعد هزيمة معتادة في السنوات الأخيرة على ملعب الخصم.

الأهلي افتقد خدمات عدد من نجومه في مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، على رأسهم لاعب الوسط المميز إمام عاشور، والذي يمثل إضافة كبيرة للفريق منذ قدومه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ميتلاند الدنماركي، وهو الحال بالنسبة لمحمود كهربا.

عودة إمام عاشور ومحمود كهربا من الإصابة وإمكانية تواجدهم في التشكيلة الرسمية للأهلي اليوم أمام صن داونز سيمثل إضافة مميزة لكتيبة المدرب مارسيل كولر، بالإضافة إلى ورقة أحمد عبد القادر على الدكة في حال اضطر إليها المدرب السويسري.

وتفوق الأهلي على سيمبا التنزاني في دور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي مستغلا قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، كما أن نادي صن داونز تأهل عبر بوابة بترو أتلتيكو الأنجولي.

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بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي

وتقدم "بوابة الفجر" بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر، على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز

كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة صن داونز

هناك حالة من التركيز الشديد لدى لاعبي النادي الأهلي، خلال تواجدهم داخل معسكر الفريق استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة مساء اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل تحقيق المطلوب وإسعاد الجمهور والتأهل إلى نهائي البطولة المقامة حاليًا.

وتناول لاعبو الفريق الأهلي، وجبه الغذاء داخل معسكر الفريق، خلال الدقائق الماضية، قبل التحرك من فندق الإقامة إلى ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر في تمام الساعة الخامسة مساءًا، يعقد المدير الفني مارسيل كولر، محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين، من أجل مراجعة ومناقشة بعض النقاط والخطط التكتيكية قبل التوجه لخوض المباراة.

تشكيل النادي الاهلي ضد صن دانز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج وأحمد حسن كوكا / مروان عطية وإمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات.

تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ريفالدو كوتيزي – ثيبوهو موكوينا – جرانت كيكانا.

خط الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبدالمنعم بوطويل.

خط الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي

يطمح الأهلي رغم صعوبة المباراة في إنهاء عقد صن دوانز الجنوب إفريقي وتحقيق الفوز من أجل الصعود للدور النهائي.

وكثف الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة كولر من جهوده خلال الساعات الماضية لتصحيح الأخطاء التي شابت أداء الأهلي خلال مباراة الذهاب لضمان عدم تكرارها اليوم في مباراة الآياب التي تقام على أرض استاد القاهرة الدولي.

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وخسر الأهلي أمام صن داونز في مباراة الذهاب بهدف سجله ثابيلو ماسيكو فى الدقيقة 53 ليخوض الفريقان مباراة حاسمة غدًا من أجل تحديد الفريق الصاعد لنهائي أول نسخة من البطولة القارية.

تاريخيا واجه النادي الأهلي نظيره صن داونز في 15 مناسبة حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 5 مباريات، وفاز صن داونز في 5 مناسبات أيضا، وحسم التعادل 5 مواجهات.

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وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب إفريقيا يواجه في النهائي الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى،علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.