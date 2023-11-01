هيثم أمان: تكاتف الشعب يؤكد الترابط والوقوف خلف الوطن

أخبار مصر
المهندس هيثم أمان
المهندس هيثم أمان

قال المهندس هيثم أمان، النائب الأول للمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، إن الحملة هدفها دائما وأبدا تغليب مصلحة الوطن على أي مصلحة شخصية، وخطتها الحفاظ على الوحدة والاستقرار والتقارب بين فئات الشعب، وحماية الهوية الوطنية.

وأكد أمان، أن الحملة داعمة للقيادة السياسية وتقف خلفها بكل قوة، وتأييد وتدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره الخيار الأمثل في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة، فهو بكل صدق وبلا أي شك رجل المرحلة.

وشدد النائب الأول للمنسق العام لحملة مواطن، على أن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، من خلال ما تتعرض له من ضغوطات ومحاولات التدخل من قبل العديد من الجهات الدولية، باستخدام أساليب غير مسبوقة منها "الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، الجغرافي، اللوجستي"، ولكنها صامدة رغم إنها أصبحت وحيدة، وذلك بحكمة ووعي القيادة السياسية، ومن خلفها الشعب الذي بات يعلم جيدا المخطط ومحاولات جر مصر لمنعطف خطير.

وأوضح هيثم أمان، أن دعم القضية الفلسطينية أولوية للحملة كما هي أولوية للدولة المصرية، وندعمها بكل السبل والطرق الممكنة، مع الحفاظ على أمن وحدود مصر، مشيدا بقرارات أجهزة ومؤسسات الدولة في التحركات التي تتم لدعم الشعب الفلسطيني، ومنها تدشين المستشفى الميداني بالقرب من معبر رفح البري، لاستقبال المصابين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة.

حملة مواطن هيثم أمان أخبار مصر القضية الفلسطينية المهندس هيثم أمان
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن ( 0 - 0 ) مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز يلا شوت بث مباشر مجاناً yalla shoot يلا كورة مباراة Al Ahly بث مباشر بـدون تقطيع

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام صن داونز في الدوري الإفريقي

أفشة ورضا سليم.. دكة نارية للأهلي في موقعة صن داونز

أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك [ العالمي يصل ]

عاجل - "إسرائيل تدافع عن نفسها".. فضيحة داليا زيادة تثير الجدل "تخلع ثوب العروبة وترتدي الصهيونية"

عاجل.. تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي في الدوري الإفريقي

بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد يلا شوت اليوم في نصف نهائي الدوري الإفريقي