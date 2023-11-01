هيثم أمان: تكاتف الشعب يؤكد الترابط والوقوف خلف الوطن

قال المهندس هيثم أمان، النائب الأول للمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، إن الحملة هدفها دائما وأبدا تغليب مصلحة الوطن على أي مصلحة شخصية، وخطتها الحفاظ على الوحدة والاستقرار والتقارب بين فئات الشعب، وحماية الهوية الوطنية.

وأكد أمان، أن الحملة داعمة للقيادة السياسية وتقف خلفها بكل قوة، وتأييد وتدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره الخيار الأمثل في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة، فهو بكل صدق وبلا أي شك رجل المرحلة.

وشدد النائب الأول للمنسق العام لحملة مواطن، على أن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، من خلال ما تتعرض له من ضغوطات ومحاولات التدخل من قبل العديد من الجهات الدولية، باستخدام أساليب غير مسبوقة منها "الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، الجغرافي، اللوجستي"، ولكنها صامدة رغم إنها أصبحت وحيدة، وذلك بحكمة ووعي القيادة السياسية، ومن خلفها الشعب الذي بات يعلم جيدا المخطط ومحاولات جر مصر لمنعطف خطير.

وأوضح هيثم أمان، أن دعم القضية الفلسطينية أولوية للحملة كما هي أولوية للدولة المصرية، وندعمها بكل السبل والطرق الممكنة، مع الحفاظ على أمن وحدود مصر، مشيدا بقرارات أجهزة ومؤسسات الدولة في التحركات التي تتم لدعم الشعب الفلسطيني، ومنها تدشين المستشفى الميداني بالقرب من معبر رفح البري، لاستقبال المصابين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة.