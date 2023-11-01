عبر فضائية اليمن اليوم.. هبه عبد العزيز تناقش "هوس" عمليات التجميل ودور السوشيال ميديا.

حلت الكاتبة الصحيفة والإعلامية "هبه عبد العزيز" ضيفة عبر شاشة قناة اليمن اليوم في برنامج "صباح اليمن اليوم"، وكان موضوع النقاش حول الهوس بعمليات التجميل، وقالت "عبدالعزيز" أن عمليات التجميل كانت قد بدأت فى الإنتشار فى أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية وذلك بسبب الحروق والإصابات التي حدثت وقتها.

وعن أسباب إنتشارها في الفترة الأخيرة قالت أن السوشيال ميديا لها الدور الأهم في زيادة إنتشارها بشكل مبالغ فيه، كما أن العمليات المؤقتة والمتمثلة فى الحقن تحديدا منها أصبحت أسعارها في متناول العديد من فئات المجتمع مما ساعد كذلك فى فكرة إنتشارها.

وفسرت "هبه عبدالعزيز" فكرة الهوس بعمليات التجميع بإخضاعها لنظريتين: نظرية الصراع ونظرية التفاعل، وقابت بأن الأولى تكمن أسباب مثل عدم الثقة بالنفس،أو محاولة لأرضاء الزوج أو الحبيب، أو محاولة مثلا فى التأثر بالمجتمع المحيط والأصدقاء، وكذلك التقليد الأعمى دون وعى.

وتحدثت أيضا بصفتها مديرة وحدة المرأة وقضايا المجتمع عن دراسة هامة من جامعة جنوب أستراليا كان من ضمن نتائجها أن أكتر من ٩١٪ من تأثير هذا الهوس متمثل فى الفيس بوك تلاه الإنستجرام بنسبة ٩٠٪؜، وأن هناك مايقرب من ٣٨ ٪ من السيدات التي أجريت عليهن تلك الدراسة خضعن لعمليات تجميل، وقد رفض منهن ١٦ ٪ إجراء العمليات، وحوالى ٥٠٪؜ يتطلعن لإجراء عمليات مثل النحت ونفخ الشفاة.

وقالت في نهاية لقاءها:

عمليات التجميل ستظل مهمة للبعض ولكن الأهم هو الجمال الداخلي والذي ينبع من جمال الروح والأخلاق لأنه الأبقى، وهذا هو المطلوب تنشئة المرأة عليه وأن نغرس فيها مبادىء الثقة بالنفس ودعم فكرة الرضا وتعميقها، بجانب إهتمامها بمظهرها الخارجي.