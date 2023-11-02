إنتاج المصانع البريطانية يسجل أطول فترة انخفاض منذ 2008

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجل إنتاج المصانع في بريطانيا أطول فترة انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وأظهرت البيانات أن سرعة انكماش القطاع الصناعي تباطأت بنسبة طفيفة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز جلوبال/سي.آي.بي.إس" المجمع لمديري المشتريات من 44.3 في سبتمبر ليصل إلى 44.8 في أكتوبر الماضي، ولكن المؤشر جاء أقل من التوقعات السابقة بتسجيل قراءة تقدر بنحو 45.2 مما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الخامس عشر على التوالي.

وتسجيل أي قراءة أقل من 50 يعني انكماش القطاع.

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