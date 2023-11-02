استكمال المحادثات بين الهند وسريلانكا حول اتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

استكملت الهند وسريلانكا محادثاتهما حول اتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الثنائي.

وأعلن بيان لوزارة التجارة والصناعة الهندية أن الجولة الثانية عشرة من المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية جرت في العاصمة السريلانكية /كولومبو/، على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة ما بين 30 أكتوبر والأول من نوفمبر الحالي.

و أضاف البيان أنه جرى خلال المحادثات استعراض ما تم احرازه من تقدم خلال الجولات الـ 11 السابقة في مجالات تجارة السلع والحواجز الفنية أمام التجارة والإجراءات الجمركية والتجارة في الخدمات وسبل تسوية النزاعات.

وأفاد بأن الجانبين حددا نقاط التقارب في وجهات النظر، والمجالات التى تحتاج إلى إيجاد حلول مبتكرة، وأكدا أهمية البناء على ما تم احرازه من تقدم في الماضي، وأنه من المتوقع أن تؤدي المفاوضات إلى فتح فرص جديدة للتعاون التجارى والاقتصادى أمام البلدين.

ولفت البيان إلى أن الجانبين أشارا إلى الإمكانيات الضخمة التي يمكن أن تتيحها الشراكة التجارية الهندية السريلانكية، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز العلاقات الاقتصادية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.