صندوق النقد الدولي يوافق مبدئيا على تمويل بـ 100 مليون دولار للصومال

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع الصومال للحصول على تمويل بقيمة 100 مليون دولار في إطار برنامج ائتماني جديد مدته 36 شهرا.

ويستهدف الاتفاق مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصومالية على وضع السياسات اللازمة حين تبلغ نقطة يمكنها من خلالها تخفيف عبء الديون بموجب خطة الصندوق لإتمام برنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والمقرر تنفيذها في ديسمبر القادم.

ويتعين أن يحصل الاتفاق المبدئي على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية نقلا عن تقرير أصدره الصندوق ان الاتفاق سيتم تنفيذه بعد الإعفاء من الديون الخارجية.

وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات المالية وتعزيز المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية يمهد الطريق أمام الصومال لتحقيق استكمال عملية الإعفاء من الديون في ديسمبر 2023.