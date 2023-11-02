موعد مباراة الطائي والفيحاء في دوري روشن السعودي

بوابة الفجر

 

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق الطائي ضد نظيره الفيحاء، المقبلة في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة الطائي والفيحاء في الدوري السعودي

ويستعد فريق الطائي لمواجهة نظيره الفيحاء، غدا الجمعة 3 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وستلعب مباراة فريق الطائي ضد نظيره الفيحاء، غدا في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والطائي في دوري روشن

وستذاع مباراة فريق الطائي ضد نظيره الفيحاء، غدا في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على قناة SSC Sports HD، ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويتواجد فريق الفيحاء حاليا في المركز الثامن من جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

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