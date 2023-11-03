عاجل.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 3-11-2023 بعد الزيادة الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار البنزين بداية من صباح اليوم الجمعة بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتى: 


10 جنيه للتر البنزين 80 و11.50  جنيه للتر البنزين 92 و12.50  جنيه للتر البنزين 95  وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.


- وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من  زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك  حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علمًا بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.


-  وقد ناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الإقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولار للبرميل. 


- ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى إرتفاعًا أو إنخفاضًا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

 

سعر لتر بنزين 80


سعر البنزين بعد الزيادة: 10 جنيهات.
سعر البنزين قبل الزيادة: 8.75 جنيه.
قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.


سعر لتر بنزين 92


سعر البنزين بعد الزيادة: 11.5 جنيه.
سعر البنزين قبل الزيادة: 10.25 جنيه.
قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.


سعر لتر بنزين 95


سعر البنزين بعد الزيادة: 12.5 جنيه.
سعر البنزين قبل الزيادة: 11.5 جنيه.
قيمة الزيادة: جنيه واحد.

 

 

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