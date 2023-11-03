عاجل.. الإسكان تطرح 52 وحدة سكنية بمساحات مختلفة جاهزة للاستلام بحلوان

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير،، عن طرح 52 وحدة سكنية (كاملة المرافق - نصف تشطيب، بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل، بالبلوك رقم 21، بالمجاورة الأولى، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، وذلك للبيع بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة فى السداد، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.
وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلًا في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارًا من يوم الأربعاء 8/11/2023، والمعاينة يوميًا عدا الجمعة، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، المشروع الأمريكى.


وأضاف المهندس خالد جاد، رئيس جهاز المشروعات المشتركة، أنه يتم سداد 10 % كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة 7 %، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفورى.

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