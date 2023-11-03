خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني

خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أطلقوا حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

أوضح دكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على المركز، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار التزام المملكة السعودية التاريخي بمساندة الشعب الفلسطيني في مختلف الأوقات الصعبة التي مرّ بها. وأشار إلى أن الدعم الإنساني والتنموي السعودي للشعب الفلسطيني لم يتوقف.

يجب التنويه أيضًا إلى أن المملكة تعتبر من بين أكبر الدول المانحة في العالم التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني. وأعرب الدكتور الربيعة عن امتنانه وشكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على دعمهما الدائم لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. كما دعا إلى أن يجزل المولى عز وجل المثوبة لهما ويجزيهما خير الجزاء عن ما يُقدمانه من دعم للمتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.