الفاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية يتراجع في أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ف أو ) في أكتوبر تشرين الأول إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مدفوعًا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط 120.6 نقطة في أكتوبر، انخفاضًا من 121.3 في الشهر السابق.

وكانت قراءة أكتوبر تشرين الأول هي الأدنى منذ مارس آذار 2021.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، أبقت الفاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9% عن العام السابق.

Elfagr.org
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