الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس
صعد المؤشر ستوكس Stoxx600 الأوروبي اليوم الجمعة ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس آذار بقيادة أسهم شركات السيارات.
وارتفع المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.3%، وتلقى أيضًا دعمًا من أرباح قوية ومؤشرات على تباطؤ التضخم.
وقاد المؤشر الفرعي لأسهم شركات السيارات مكاسب القطاعات، مدعومًا بصعود سهم BMW نحو 2.6% بفعل زيادة هوامش الربح في وحدتها للسيارات في الربع الثالث من العام.
هذا وارتفع سهم Volvo Car بنسبة 4.6% في أعقاب إعلان مبيعات أكتوبر تشرين الأول.
وتصدر سهم شركة أندريتز النمساوية لصناعة المعدات الصناعية مكاسب المؤشر ستوكس 600 وقفز 6.5%.
وعلى الجانب الآخر هوى سهم إيه.بي مولر ميرسك للشحن 9.2% في أعقاب إعلان نتائج الربع الثالث.