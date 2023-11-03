بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفتح يلا شوت في الدوري السعودي

كورة لايف الآن تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفتح يلا شوت اليوم في الدوري السعودي {الزعيم VS النموذجي }

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الفتح ضد الهلال -
الفتح ضد الهلال - الجولة 12 الدوري السعودي

منافسة جديدة في الدوري Al Fateh - Al Hilal اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفتح يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، في إطار الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، يتوجب على الهلال أن يواجه الفتح كفريق ضيف على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. على الرغم من أن "الموج الأزرق" لا يزال يتصدر الدوري برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب المنافسين، إثر انتصاره في الجولة الماضية في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي 3-1، إلا أنه سيواجه تحديًا صعبًا أمام فريق الفتح.

الفتح ضد الهلال بث مباشر

فريق الفتح قد قدم أداءً رائعًا هذا الموسم ويعتبر من بين المفاجآت الإيجابية في الدوري. حتى اللحظة، حقق الفتح 7 انتصارات ولم يتلق سوى هزيمة واحدة فقط. يتصدر الفتح المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة. إذا نجح الهلال في الفوز في هذه المباراة، سيتم تقليص الفارق بينه وبين الفتح إلى 3 نقاط فقط.

يجدر بالإشارة إلى أن الفتح خرج من كأس الملك من الدور الـ16 بعد هزيمته أمام الشباب بنتيجة 2-1. لذلك، من المتوقع أن يكون لديهم حماسًا كبيرًا للرد في الدوري، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي الفوز في مباراة الهلال.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2024؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والفتح مجانًا من داخل المملكة العربية السعودية عبر قناة SSC EXTRA 1 SD، ولكن يجب ملاحظة أن جودة الصورة ستكون عادية في هذه الحالة.

أما لمن يرغب في متابعة اللقاء من خارج المملكة العربية السعودية أو يرغب في الاستمتاع بجودة صورة عالية الدقة، فإنه يلزمه الاشتراك في قناة SSC EXTRA 1 HD المشفرة.

من معلق مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2024؟

كالعادة، عبر قناة SSC EXTRA 1 SD، ستتاح للمشاهدين خيار واحد للتعليق على مباراة الهلال والفتح، وهو المعلق عبدالعزيز السير.

أما عبر قناة SSC EXTRA 1 HD، ستقدم خيارين للمشاهدين. الأول هو المعلق التونسي رؤوف خليف، والآخر هو عبدالله الغامدي.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC EXTRA 1 HD الناقلة لمباراة الهلال والفتح متاحة فقط عبر القمر الصناعي "عرب سات" من خلال التردد الآتي:

تردد قنوات SSC اكسترا عرب ساتتردد قنوات SSC اكسترا نايل ساتتردد قنوات SSC اكسترا بدر سات
التردد: 11747
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 2/3
الاستقطاب: عمودي		التردد: 12523.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
الاستقطاب: عمودى		التردد: 12418
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
الاستقطاب: عمودى

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2024؟

داخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والفتح مجانًا من خلال تطبيق "شاهد"، ولكن ستكون جودة الصورة SD.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والفتح | من هنــــا

أما لمتابعة المباراة من خارج المملكة العربية السعودية أو للتمتع بجودة صورة عالية الدقة (HD)، فيجب على المشتركين الاشتراك في باقة البث الرياضية عبر خدمة شاهد VIP.

بث مباشر مباراة الهلال والفتح يلا شوت الدوري السعودي

تشكيل الهلال اليوم

حراسة المرمىياسين بونو.
في خط الدفاعياسر الشهراني - كوليبالي - على ال بليهي - سعود عبد الحميد.
في خط الوسطروبين نيفيز - محمد كنو - ميشايل.
في خط الهجومسالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.

تشكيل الفتح ضد الهلال

حارس المرمىجاكوب ريني.
خط الدفاعتوفيق بو حميد، مروان سعدان، سعيد باعطية، فهد محمد الحربي.
خط الوسطعلي مختار، سفيان بندبكة، عباس صادق.
خط الهجوممراد باتنا، تييو، لوكاس زيارايان.

متى موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2024؟

مباراة الهلال والفتح ستقام مساء يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن جلوي الرياضية.

سيتم بدء اللقاء عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

مواجهة الهلال والفتح في الدوري السعودي

يتوجب على فريق الهلال السعودي تحمل عبء مباراة صعبة اليوم الجمعة حينما يحل ضيفًا على نظيره الفتح على أرض ملعب الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بمدينة الإحساء. تأتي هذه المواجهة في إطار الجولة الـ ١٢ من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين المعروفة بـ "دوري روشن".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والفتح | من هنــــا

يسعى الهلال إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط في هذه المباراة من أجل الاستمرار في سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الترتيب العام للدوري. يجد فريق الهلال نفسه في منافسة قوية مع أندية كبيرة أخرى، خاصة مع منافسهم التقليدي النصر، الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يأتي الهلال إلى هذه المواجهة محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة من 11 مباراة لعبها حيث فاز في 9 منها وتعادل في 2، ولم يتلق أي هزائم حتى الآن.

في المقابل، يحتل فريق الفتح المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، حيث يمتلك 23 نقطة من خوض 11 مباراة. قد حقق الفتح الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 2، وخسر مثلهما.

تشكيل الهلال الرسمي ضد الفتح

بث مباشر مباراة الهلال اليوم تويتر

تشكيل الفتح الرسمي ضد الهلال

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