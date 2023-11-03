حسن نصرالله يكشف صاحب قرار عملية طوفان الأقصى.. وموعد تدخل حزب الله

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، اليوم الجمعة، أن الحزب دخل معركة طوفان الأقصى في اليوم الثاني من الحرب في قطاع غزة، لافتا إلى أن العملية كانت بقرار وتنفيذ فلسطيني، وأنها كاملة الشرعية إنسانيا وأخلاقيا ودينيا، وهي معركة فلسطينية ولا علاقة لها بأي ملف إقليمي.

وأضاف نصر الله، قائلا: إن "حزب الله لم يكن يعلم أي شيء عن عملية طوفان الأقصى ولم يزعجنا إخفاء حركة حماس خطة هجوم السابع من أكتوبر".

وأكد الأمين العام لحزب الله، أنه الحزب لم يشارك في تخطيط أو تنفيذ عملية طوفان الأقصى وأنه تم إخفاؤها بسرية كاملة، مشيرا إلى أن إيران لا تمارس أي وصاية على الفصائل بالمنطقة أو قادتها.

واعتبر أن إسرائيل لن تستطيع تجاوز تداعيات هجوم 7 أكتوبر مهما فعلت، وأن عملية طوفان الأقصى أسست لمرحلة جديدة في المنطقة، مشيدا في الوقت ذاته بتدخل الحوثيين وفصائل عراقية في الحرب بغزة.

كما حذر في السياق، إسرائيل بأنها سترتكب أكبر حماقة إذا هاجمت لبنان، وأن التصعيد على الحدود مرهون بسلوك إسرائيل تجاه لبنان، مشددًا على أن كل الخيارات مطروحة ويمكن الذهاب إليها في أي وقت.

وأردف نصر الله أن القضاء على حماس هدف غير قابل للتحقق، مطالبا الحكومات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها لوقف الحرب، كما طالب أمريكا في معرض كلامه بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.

ومنذ اليوم الأول لاندلاع الحرب التي تلت هجومًا غير مسبوق لحماس على أراض إسرائيلية، أعلن حزب الله الداعم للفصيل الفلسطيني، أنه يقف إلى جانب حماس. وتبنى سلسلة عمليات انطلاقا من جنوب لبنان ضد إسرائيل التي تردّ بقصف بلدات وقرى حدودية لبنانية.

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