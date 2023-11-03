مشاهدة مباراة الهلال والفتح الأسبوع في الدوري السعودي

كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفتح الأسبوع في الدوري السعودي يلا شوت..بث مباشر،بث مباشر مباراة الهلال والفتح، اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدروي السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «مدينة الأمير عبد الله بن جلوي» معقل فريق الفتح. وتنطلق مباراة الهلال والفتح اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي بث مباشر

ليلة مرتقبة في مواجهة الهلال والفتح في الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين السعودي "روشن" لموسم 2023/2024، والتي ستقام على ملعب "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي".

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين، ولم يتلقَ أي هزيمة. سجّل الهلال 30 هدفًا واستقبل 8 أهداف.

في الجولة الماضية، نجح الهلال في الفوز بمباراة الكلاسيكو ضد الأهلي بنتيجة 3-1، في مباراة مثيرة وماراثونية، مما جعله يتصدر جدول الترتيب بجدارة.

تشكيل الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي اليوم

وسيكون تشكيل الهلال المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني - كوليبالي - على ال بليهي - سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: روبين نيفيز - محمد كنو - ميشايل.

في خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.

بث مباشر مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

"الفجر" يقدم بث مباشر لمباراة الهلال والفتح اليوم، الجمعة 3 نوفمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين السعودي "روشن" للموسم 2023-2024. المباراة ستُقام على أرض ملعب "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي"، معقل فريق الفتح.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والفتح | من هنــــا

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والفتح | من هنــــا

ستبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.