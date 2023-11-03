مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب كورة اون لاين

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب مباشر تويتر:الاتحاد والشباب يلا شوت بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الاتحاد
مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب كورة اون لاين

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب مباشر تويتر:الاتحاد والشباب يلا شوت بث مباشر اليوم،في لقاء مثير، سيخوض الفريق الأول لنادي الأهلي جدة مباراة قوية الليلة أمام فريق الشباب في إطار منافسات دوري "روشن" السعودي.

ويسعى الاتحاد السعودي لتحقيق الفوز بهدف تحسين ترتيبه في جدول الدوري السعودي. حيث تراجع الفريق للمركز السادس برصيد 21 نقطة. بينما يسعى الشباب أيضًا للانتصار، مستفيدًا من ميزة الأداء على أرضه وبين جمهوره، بهدف تحسين مركزه في الجدول. وفي الوقت الحالي، يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة. على الرغم من أن الاتحاد كان حاملًا للقب الدوري في الموسم السابق، إلا أن أداؤه تراجع هذا الموسم في دوري "روشن".

تُقدم "الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الاتحاد والشباب في دوري السعودي، وستقدم التغطية لحظة بلحظة خلال هذه المباراة المتوقع أن تكون صعبة بالنسبة لفريق الاتحاد. الفريق يواجه تحديات صعبة في هذا الموسم تحت إشراف مدربه البرتغالي نونو سانتو، وتزايد التوتر في العلاقة بين الجماهير والمدرب. على الرغم من أن نونو سانتو ساهم في إعادة الفريق للمنافسة على البطولة بعد غياب طويل، إلا أن أداء الفريق في الفترة الأخيرة لم يكن على مستوى الأداء السابق. تراجع الفريق في جدول الترتيب ووجد نفسه في المركز السادس بفارق 8 نقاط عن المتصدر.

موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم في الدوري السعودي 2023/2024

وعن موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم في الدوري السعودي 2023/2024، يحل الفرق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على ملعب استاد الملك فهد الدولي لمواجهة الشباب اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري روشن السعودي.

وستبدأ مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، السودان، فلسطين، لبنان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الأردن، اليمن، البحرين، الكويت، سوريا، العراق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب اليوم في الدوري السعودي 2023/2024 وهل توجد قناة مفتوحة؟

تنقل القنوات الرياضية السعودية SSC كافة مباريات دوري روشن السعودي بشكل حصري ومجاني  للجماهير داخل المملكة، وبشكل مدفوع للجماهير خارجها، كما ستتيح مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر اليوم في الدوري السعودي عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد VIP باشتراك مدفوع، مع العلم أنه لا توجد قناة مفتوحة في نطاق جمهورية مصر العربية تنقل الدوري السعودي، وفيما يلي نستعرض معكم كافة ترددات القنوات الرياضية السعودية لمشاهدة الدوري السعودي على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد القنوات الرياضية السعودية SSC

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مشفرة

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747- 12418

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مفتوحة

القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

تشكيل الاتحاد أمام الشباب

مركزاللاعب
حراسة المرمىمارسيلو جروهي
خط الدفاعزكريا هوساوي
 حسن كادش
 لويز فيليبي
 مد الله العليان
خط الوسطإيغور كورونادو
 سلطان الفرحان
 نجولو كانتي
 رومارينيو
الهجومكريم بنزيما
 عبد الرزاق حمد الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تشكيل الشباب أمام الاتحاد

  • حارس المرمى: كيم سيونج جين.
  • خط الدفاع: حمد اليامي - رومان سايس - نادر الشراري - فواز الصقور.
  • خط الوسط: يانيك كاراسكو - غوستافو كويار - حسين القحطاني.
  • الهجوم: هتان باهبري - حبيب ديالو - كارلوس.

ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة الاتحاد والشباب

1- الهلال29 نقطة.
2- النصر25 نقطة.
3- التعاون24 نقطة.
4- الفتح23 نقطة.
5- الأهلي22 نقطة.
6- الاتحاد21 نقطة.
7- الاتفاق20 نقطة.
8- الفيحاء14 نقطة.
9- ضمك13 نقطة.
10- الوحدة13 نقطة.
11- الشباب12 نقطة.
12- الرياض11 نقطة.
13- الخليج10 نقاط.
14- الطائي10 نقاط.
15- أبها10 نقاط.
16- الأخدود7 نقاط.
17- الحزم7 نقاط.
18- الرائد5 نقاط.
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