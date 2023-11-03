فيتامين د

نقص فيتامين د هو حالة طبية تحدث عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين د، ويمكن تشخيص نقص فيتامين د عن طريق اختبار الدم، يتحقق هذا الاختبار من مستوى فيتامين د في الدم.

أهمية فيتامين د

فيتامين د

امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأمعاء الدقيقة.

بناء وإصلاح العظام والأسنان.

تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم.

دعم جهاز المناعة.

نقص فيتامين د يؤدي إلي

هشاشة العظام

لين العظام

ضعف العضلات

الألم

التعب

مشاكل في نمو الأطفال

زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

أسباب نقص فيتامين د

قلة التعرض لأشعة الشمس: يعد التعرض لأشعة الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين د للجسم.

يعد التعرض لأشعة الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين د للجسم. البشرة الداكنة: تمتص البشرة الداكنة فيتامين د بشكل أقل من البشرة الفاتحة.

تمتص البشرة الداكنة فيتامين د بشكل أقل من البشرة الفاتحة. السمنة: تمنع الدهون الزائدة في الجسم امتصاص فيتامين د.

تمنع الدهون الزائدة في الجسم امتصاص فيتامين د. بعض الأمراض المزمنة: يمكن أن تؤثر بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض التهاب الأمعاء وأمراض الكلى، على امتصاص فيتامين د.

يمكن أن تؤثر بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض التهاب الأمعاء وأمراض الكلى، على امتصاص فيتامين د. تناول بعض الأدوية: يمكن أن تؤثر بعض الأدوية، مثل مضادات الفطريات وأدوية العلاج الكيميائي، على امتصاص فيتامين د.

علاج نقص فيتامين د

يعتمد علاج نقص فيتامين د على شدة الحالة، يمكن علاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة عن طريق تناول مكملات فيتامين د. يمكن علاج الحالات الشديدة عن طريق الحقن.

نصائح للوقاية من نقص فيتامين د