فيتامين د

أسباب نقص فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د

نقص فيتامين د هو حالة طبية تحدث عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين د، ويمكن تشخيص نقص فيتامين د عن طريق اختبار الدم، يتحقق هذا الاختبار من مستوى فيتامين د في الدم.

 أهمية فيتامين د 

فيتامين د
  • امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأمعاء الدقيقة.
  • بناء وإصلاح العظام والأسنان.
  • تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم.
  • دعم جهاز المناعة.

نقص فيتامين د يؤدي إلي

  • هشاشة العظام
  • لين العظام
  • ضعف العضلات
  • الألم
  • التعب
  • مشاكل في نمو الأطفال
  • زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان
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أسباب نقص فيتامين د

  • قلة التعرض لأشعة الشمس: يعد التعرض لأشعة الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين د للجسم.
  • البشرة الداكنة: تمتص البشرة الداكنة فيتامين د بشكل أقل من البشرة الفاتحة.
  • السمنة: تمنع الدهون الزائدة في الجسم امتصاص فيتامين د.
  • بعض الأمراض المزمنة: يمكن أن تؤثر بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض التهاب الأمعاء وأمراض الكلى، على امتصاص فيتامين د.
  • تناول بعض الأدوية: يمكن أن تؤثر بعض الأدوية، مثل مضادات الفطريات وأدوية العلاج الكيميائي، على امتصاص فيتامين د.

علاج نقص فيتامين د

يعتمد علاج نقص فيتامين د على شدة الحالة، يمكن علاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة عن طريق تناول مكملات فيتامين د. يمكن علاج الحالات الشديدة عن طريق الحقن.

نصائح للوقاية من نقص فيتامين د

  • احصل على ما يكفي من التعرض لأشعة الشمس. حاول الحصول على 10-15 دقيقة من التعرض لأشعة الشمس غير المباشرة يوميًا.
  • تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د. تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، والبيض، والكبد، والجبن.
  • تناول مكملات فيتامين د. إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بنقص فيتامين د، فقد يوصي طبيبك بتناول مكملات فيتامين د.
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