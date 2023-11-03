لدعم السيسي.. حملة موطن تنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالشرقية بحضور عدد من النواب

أخبار مصر
حملة موطن تنظم مؤتمر
حملة موطن تنظم مؤتمر جماهيري حاشد بالشرقية

وسط حضور جماهيري حاشد، نظمت حملة مواطن لدعم مصر، مؤتمرًا شعبيًا حاشدا بمحافظة الشرقية، لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


ضم ضمن فعالياته نهائي دورى كرة القدم لمركز شباب ابن العاص بمركز كفر صقر، أطلقها جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن على مستوى الجمهورية.

حضر المؤتمر نخبة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، بينهم الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري القدم، ونصر مطر منسق حملة مواطن في الخارج وهيثم أمان النائب الأول للمنسق العام، وعبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام لشؤون التنظيم، والكاتب الصحفي أحمد الليموني مساعد المنسق العام لشؤون الإعلام، والكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة واللواء ثروت سويلم عضو مجلس النواب ونور هاشم عضو مجلس الشيوخ وخالد بدوى عضو مجلس النواب وعبدالله لاشين عضو مجلس النواب وعلاء عبد النبي عضو مجلس النواب.

وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الانجازات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تظل شاهدة على مسيرة عطاؤه الممتدة.

ودعا جمال علام جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة ليكمل ما بدأه.

وقال محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، إن مصر قدرها أن تظل الحاضنة والراعية لأشقائها، ولن تسقط بإذن الله بفضل قيادتها الحكيمة، مشيرًا إلى المواقف الشجاعة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة المخططات الصهيونية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، فعلت هتافات الجماهير عاشت مصر حرة وعاشت فلسطين أبية ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

واختتم الحاضرون المؤتمر بالاجماع على ضرورة الاحتشاد أمام صناديق الانتخابات والمشاركة بكثافة والاختيار بكل حرية، وأن يكون شعارا واحد وهو "كن مع الوطن" للتصدي لأي محاولات خارجية تحيط بالوطن.

لدعم السيسي.. حملة موطن تنظم مؤتمر جماهيري حاشد بالشرقية بحضور عدد من النواب

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