محمد فاروق: لا تقلقوا مما يحدث حولنا مصر قوية بقيادتها وجيشها

قال محمد فاروق، المنسق العام لحملة مواطن، إن الحملة تعمل منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنها كانت الحملة الرسمية للرئيس السيسي في 2018.

وأضاف "فاروق"، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري في الشرقية، أن السيسي يحب هذه البلد من قلبه وكلامي سيحاسبني عليه الله عز وجل، مؤكدا على أن مصر دولة قوية بقيادتها وجيشها واتضح ذلك في موقفنا تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع: "أريد أن اطمئن الشباب وأؤكد لهم أن دولتنا قوية ولا داعي لقلقهم بشأن الظروف المحيطة في الدول المجاورة وعليكم أن تحموا بلدكم وتخافوا عليها، وعلينا أن نتحد فقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا".



وأردف المنسق العام لحملة مواطن: "مصر قوية غصب عن أي عدو وحاقد ومصر آمنة ومحفوظة إلى يوم الدين وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أن ندعم قيادتنا وقواتنا المسلحة"، مختتما: "تحيا مصر.. تحيا مصر".