أسعار الخضروات والفاكهة في ذكرى عيد الحب

في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها مصر، يظل استقرار أسعار الخضار والفاكهة محورًا هامًا في حياة المواطن المصري.

يعد فهم الأسعار الحالية أمرًا بالغ الأهمية للعائلات والأفراد، حيث يلجأون إلى هذه المنتجات الأساسية يوميًا. تتجاوز هذه الأسعار البسيطة الحدود الجغرافية، فهي تمثل مؤشرًا حيويًا لاستقرار الاقتصاد المحلي.

ذكرى عيد الحب 4- 11 – 2023

وفي ذكرى عيد الحب اليوم السبت 4- 11- 2023 تعرض بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الخضروات والفاكهة الواردة في الأسواق المصرية مع التأكيد على وجود بين الاختلافات والفروق البسيطة في الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق المصرية

رغم التقلبات في السوق العالمية والتحديات المحلية، يبدو أن أسعار الخضار والفاكهة في مصر تشهد استقرارًا نسبيًا. وفقًا لأحدث التحديثات، إليكم لمحة عن أحدث الأسعار في الأسواق المحلية:

أسعار الخضار

الطماطم تتراوح بين 4 جنيهات و8.50 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 13 و15 جنيه.

البصل تتراوح بين 17 و19 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الفاصوليا تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيه.

البامية تتراوح بين 20 و30 جنيه.

القلقاس تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الجزر يتراوح سعر الكيلو بين 7 و10 جنيهات.

الفجل الأحمر بين 3 و4 جنيهات.

الشبت بين 50 و70 جنيهًا للربطة الكيلو.

أسعار الفاكهة

المانجو العويس تتراوح بين 20 و30 جنيه.

المانجو الهندي تتراوح بين 15 و21 جنيه.

البطيخ بين 16 و24 جنيه.

الخوخ المستورد بسعر 40 جنيه.

الأناناس بـ50 جنيه.

الدوم بين 20 و40 جنيه.

الكريز بسعر 30 جنيه للكيلو.

الكيوي بسعر 26 جنيه.

النكتارين المستورد بسعر 40 جنيه.

البرقوق المستورد بين 30 و40 جنيه.

الكمثرى الخشابي بين 12 و18 جنيه.

أحدث أسعار الخضار والفاكهة في مصر

وتلك هي أحدث أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر اليوم السبت 4- 11- 2023، يُلاحظ أن زيادة أسعار الوقود ستؤثر على معدلات التضخم، مما يجعل من الضروري مراجعة السياسات الاقتصادية والبحث عن حلًا شاملًا لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي.

إذًا، تظل أسعار الخضار والفاكهة في مصر مستقرة إلى حد ما، وهو أمر يُريح العديد من الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. رغم التحديات، تستمر هذه الاستقرارية في توفير الأمان الغذائي للمواطنين. وفي ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية، يظل من المهم متابعة تلك الأسعار وفهم تأثيرها على حياة الناس، مما يجعل متابعة أسعار الخضار والفاكهة مسألة بالغة الأهمية للجميع.