الشيشيني: باتشيكو وسوء الحظ يتحملان مسئولية خسارة بيراميدز الأولى في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


 

حمل الاستديو التحليلي لمباريات الدوري الممتاز عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز وسوء التوفيق في إحراز الفرص مسئولية خسارة الفريق الأولى في الدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

وقال ساميّ الشيشيني المحلل الرياضي ونجم الزمالك السابق عبر الإذاعة إن باتشيكو يتحمل الجزء الأكبر من خسارة بيراميدز بسبب التشكيل الغريب الذي بدأ به المباراة بجانب الخطأ الأكبر في تدخلاته والتغييرات التي أجراها والتي لم تضف أي شيء بل أضعفت الفريق كثيرا وتسببت في اهتزاز شباكه بالهدف الثاني.

أشار إلى أن تغييرات المدرب البرتغالي تحمل العديد من علامات الاستفهام خاصة وأنه تدخل بشكل سيء للغاية وتأخر في التبديل لدرجة قيامه بتغييرين في آخر لحظات اللقاء وهو متأخر بهدف وتسببت التغييرات في استقبال الهدف الثاني.

الشيشيني أكد كذلك أن بيراميدز صادفه سوء حظ غريب خلال المباراة ورغم عشرات الفرص إلا أنه لم يسجل بل استقبل هدفين بشكل غريب للغاية وتعرض لهزيمة صعبة ستفقده قمة الدوري الذي اعتلاه خلال الأسابيع الماضية، موضحا أن الفريق لم ينجح في التسجيل بصورة غريبة وهناك علامات استفهام حوّل أداء نتائج مباريات بيراميدز تحديدا أمام سيراميكا حيث يقدم كل شيء ويخسر في النهاية وتكرر الأمر كثيرا في السنوات الماضية كما أن هناك علامات استفهام كثيرة حول ملعب المقاولون العرب حيث أصبح بمثابة اللغز بالنسبة لبيراميدز خلال السنوات الماضية.

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