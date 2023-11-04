وزير الخارجية السعودي يشارك بالاجتماع التنسيقي العربي لوقف الحرب على غزة

السعودية
بوابة الفجر

شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، في الاجتماع التنسيقي العربي المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية؛ لتنسيق الجهود للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، ودور المجتمع الدولي الملح للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العمليات العسكرية في تلك المنطقة، بما يسهم في حقن دماء المدنيين العزّل، وإيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وحضر الاجتماع، مساعد مدير الإدارة العامة لتخطيط السياسات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد الكبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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