عمان تطالب الجنائية الدولية بتشكيل محكمة حول جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن "استنكارها وإدانتها الشديدين لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وأكدت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، "الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية"، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية "بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر".

وشددت على أن "الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هي ضرورة ملحة يتعيّن على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم".