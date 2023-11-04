بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون اليوم في الدوري المصري.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون يلا شوت اليوم في الدوري المصري

منافسة الدوري مع El Mokawloon El Arab - Al Ahly اليوم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى المنافسات المحلية بعد مشاركته في بطولة دوري السوبر الإفريقي. سيخوض الأهلي مباراته القادمة في دوري الممتاز أمام نادي المقاولون العرب على أرض ملعب المقاولون، وهذه المباراة تعتبر مؤجلة من الموسم السابق.

في البطولة السابقة، ودع الأهلي بطولة دوري السوبر الإفريقي بعد خسارته أمام فريق صن داونز الجنوب الإفريقي، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز صن داونز بهدف نظيف، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي، مما أدى إلى خروج الأهلي من المسابقة.

الفريق الأهلي يعيش حالة من التذبذب في الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات خاضها في بطولة دوري السوبر الإفريقي. تضمنت هذه النتائج التعادل مع سيمبا التنزاني في مباراتي الذهاب والإياب، والهزيمة أمام صن داونز، وأخيرًا التعادل السلبي.

يسعى فريق الأهلي إلى تجاوز تلك النتائج واستعادة الثقة من جديد، وذلك من خلال مباراته المقبلة في الدوري المصري أمام المقاولون العرب، حيث يهدف إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. حتى الآن، لعب الأهلي مبارتين فقط في الدوري المصري وحقق الفوز فيهما على المصري بنتيجة 4-0 وعلى الإسماعيلي بنتيجة 3-1، مما جعله يحتل صدارة جدول الترتيب بست نقاط.

موعد مباراة الاهلي والمقاولون في الدوري المصري 2024

باعتباره ضيفًا ثقيلًا، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في مباراة هامة على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. سيواجه الأهلي خصمه المقاولون العرب يوم غدٍ السبت الموافق 4 نوفمبر في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. يُتوقع أن تكون هذه المباراة تحديًا كبيرًا للأهلي، حيث سيسعى الفريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث بهدف تحسين موقعه في جدول ترتيب البطولة.

كما سيتم إتاحة مشاهدة مباراة المقاولون ضد الأهلي غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفيما يلي مواعد مباراة الأهلي والمقاولون بتوقيت العواصم العربية.

العواصم العربية موعد مباراة الأهلي والمقاولون القاهرة - الخرطوم - طرابلس بيروت - القدس 7:00 مساءً صنعاء - المنامة - عمان دمشق - الرياض - الدوحة - بغداد - الكويت 8:00 مساءً أبو ظبي - مسقط 9:00 مساءً تونس - الجزائر - الرباط 6:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز 2023/2024

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز 2023/2024، تنقل مجموعة فضائيات أون تايم سبورتس ONTime Sports مباريات الدوري المصري الممتاز والكأس بشكل حصري للجماهير في نطاق قمر صناعي نايل سات، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قنوات أون تايم سبورتس ONTime Sports لمشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون.

تردد قنوات أون تايم سبورتس ONTime Sports المفتوحة قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى مصطفى شوبير. خط الدفاع كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني. خط الوسط إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة. الهجوم بيرسي تاو - أنتوني موديست - أحمد عبد القادر.

تشكيل المقاولون ضد الأهلي

حراسة المرمى الهاني سليمان. خط الدفاع محمود وحيد - محمد المغربي - شريف رضا - أحمد حكم. خط الوسط عمرو قلاوة - أحمد خالد - حمدي علاء. الهجوم مصطفى البدري - فادي فريد - دحدوح.

يجدر بالذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، وذلك بعد خوضه مبارتين فقط. يجب اللافتة إلى أن الأهلي ما زال لديه 3 مباريات مؤجلة نتيجة مشاركته في دوري السوبر الأفريقي، ومن المتوقع أن يسعى الفريق لتحقيق الانتصارات في تلك المباريات المؤجلة بهدف تعزيز موقعه في الجدول.

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على الجانب الآخر، يعاني نادي المقاولون العرب ويحتل المركز السابع عشر برصيد نقطتين فقط. الفريق يواجه تحديات كبيرة في البطولة حيث لم يحقق أي انتصار حتى الآن في نسخة الدوري الممتاز لعام 2023/2024، وهو يسعى جاهدًا لتحسين أدائه وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة.

حكم مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم

حكم الساحة إبراهيم نور الدين. حكم مساعد أول شريف عبد الله حكم مساعد ثان وائل شعبان حكم رابع محمود وفا حكم فار (VAR) محمود بسيوني

مباراة الليلة تعتبر الثالثة للنادي الأهلي في البطولة المحلية خلال موسم 2023/2024. حتى الآن، لعب الأهلي مباراتين فقط في بطولة الدوري المصري الممتاز في هذا الموسم، حيث تمكن من الفوز في المبارتين. يجدر بالذكر أن الأهلي ما زال يواجه تحديات إضافية بسبب مشاركته في بطولة دوري السوبر الإفريقي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون | من هنــــا

يحتل الأهلي حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وقد جمع حتى الآن 6 نقاط من المباراتين التي خاضهما. هذا الموقف يعكس الاستعداد والقوة التي يمتلكها النادي الأهلي واستمراره في المنافسة على اللقب في هذا الموسم.

الأهلي تمكن من الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، وذلك تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر. هذا الإنجاز كان مهمًا بالنسبة للنادي بعدما غاب عنه اللقب في السنتين السابقتين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك. كانت المنافسة شرسة بين الأهلي ونادي بيراميدز، وانتهت بتتويج الأهلي باللقب.

من جهة أخرى، احتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي. فيما جاء نادي فيوتشر في المركز الرابع. يبدو أن موسم 2023/2024 يعد بمزيد من المنافسة والإثارة في سباق اللقب.