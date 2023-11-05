حملة “مواطن” بالفيوم تنظم مؤتمرها الأول للدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

لرفع حالة الوعي..

نظمت حملة “مواطن لدعم مصر” بمحافظة الفيوم، مساء السبت، مؤتمرها الأول، بقاعة الإدارة الزراعية بمركز سنورس، لدعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك لحث المجتمع الفيومي على ضرورة وأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

جاء ذلك بحضور لفيف من عمد ومشايخ وكبار عائلات الفيوم، والقيادات الشعبية والتنفيذية ومدير الإدارة الزراعية بالمحافظة.

وناقش المؤتمر، أهمية الوقوف خلف مصر والقيادة السياسية في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعاني منها المنطقة، وذلك طبقا لخطة الحملة بقيادة محمد فاروق المنسق العام على مستوى الجمهورية، لرفع حالة الوعي لدى الكبار والصغار وتعريفهم بالمخاطر التي تحاك ضد مصر وشعبها، من خلال المؤتمرات الجماهيرية والندوات التثقيفية.

وأكد العمدة خالد شريف أبو رقيبة، منسق حملة مواطن بمحافظة الفيوم، على تشكيل لجنة من قيادات الحملة بالمحافظة لعقد سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات، لتكون منبر معبرا عن حالة الوعي والالتفاف حول الدولة المصرية وقياداتها للحفاظ على أمنها وحدودها واستقرارها وأن يكون رايتنا الوطن.