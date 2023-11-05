تردد القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة ضد الرياض

الفجر الرياضي
أهلي جدة
أهلي جدة

يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن تردد القنوات الناقلة للمواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، مع نظيره الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


موعد مباراة أهلي جدة ضد الرياض في الدوري السعودي


ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الأهلي مع نظيره فريق الرياض، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي.

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موعد مباراة أهلي جدة ضد الرياض في دوري روشن والقنوات الناقلة

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حيث يحتل فريق أهلي جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق الرياض المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي


وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم


تردد قناة SSC 5 على النايل سات
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6


تردد قناة SSC Sports 5 على عرب سات
التردد: 12380.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 4/3.
وللاستقطاب: أفقي.
 

الدوري السعودي مكة المكرمة القنوات الناقلة ترتيب الدوري الرياض
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