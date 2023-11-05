السجن 15 سنة لمديرة وحدة صحية استولت على أجهزة من جهة عملها بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البية رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي المتهمة " إ.ح.ع" بالسجن المشدد 15 سنه غيابيا، وتغريمها مبلغ قدره "مائة وتسعين ألف وستمائة جنيه والزمتها برد مبلغ مائة وتسعون ألف وستمائة جنيه"، وعزلها من وظيفتها، والزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالاستيلاء على المال العام.

السجن 15 سنة لمديرة وحدة طبية في الإسكندرية

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 15015 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الأموال العامة،بقيام المتهمة بالاستيلاء علي مبالغ مالية وأجهزة طبية من جهة عملها.

وتبين من التحقيقات، إلى قيام المتهمة " إ.ح.ع" مديرة وحدة علاجية، خلال فترة إداراتها لمنطقة المنتزة، استولت علي أجهزة طبية تم التبرع بها للوحدة إدارتها من قبل أحد المتبرعين، والتي تمثلت في جهاز فحص قاع عين بقيمة مائة ألف جنيه،وعدسة فلوك، ومنضدة كهرباء، وترابيزة خاصين بالجهاز بقيمة 10 آلاف وخمسمائمة جنيها، وجهاز كي جراحي يقدر ثمنه ب25 الف جنيه، وكذلك استيلائهاةعلي مبالغ مالي،ة تم التبرع بها للوحدة الطبية إداراتها من نفس المتبرع بقيمة 25 ألف ومائة جنيه، ليبلغ إجمالي الأجهزة والمبالغ المستولي عليها 190600 جنيه، وذلك بأن استلمتها من المتبرع رغم عدم اختصاصها ودون اتباع الاجرءات الواجبة،وسلمته خطابات موجهة لمصلحة الضرائب تفيد دخول تلك الأجهزة والمبلغ جهة عملها بمنطقة المنتزة الطبية،وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها.