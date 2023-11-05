كورة لايف الآن ( 1 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والرياض اليوم في الدوري السعودي ‘‘ الراقي يفتتح ‘‘| يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرياض يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

كلاسيكو الرياض Al Ahli - Al Riyadh اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرياض يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، ويتطلع النادي الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد خروجه المبكر من بطولة كأس الملك وخسارته في الجولة السابقة من الدوري السعودي. يستعد الأهلي لاستضافة نادي الرياض في ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

الراقي يفتتح التسجيل أمام الرياض

في بداية المباراة، نجح فراس البريكان في هز الشباك في الدقيقة الثالثة، سجل هدفاً رائعاً يمنح فريقه الأهلي التقدم المبكر أمام الرياض. هذا الهدف لم يكن مجرد تسجيل نقط على لوحة النتيجة، بل كان بمثابة بداية مثالية للفريق في المباراة. وبهذا الهدف، ساهم البريكان في تحقيق الميزة المبكرة للأهلي، مما يعزز من سيطرتهم على مجريات اللقاء في مراحله الأولى.

تلك اللحظة البارزة أثارت توترًا وتنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث حاول الفريقان تحقيق المزيد من النجاح والتسجيل في الشباك المنافسة. هذا يعكس طبيعة المنافسة القوية في المباراة والرغبة الكبيرة من اللاعبين في تحقيق الانتصار والتفوق في هذا الصراع الرياضي المثير.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرياض يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

سيقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي والرياض اليوم، وذلك في الخامس من نوفمبر لعام 2023، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في هذا الموسم 2023-2024. ستُلعب المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، والذي يُعتبر معقلًا لفريق الأهلي.

ستنطلق مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. ستكون هذه المباراة فرصة مميزة لمشجعي الفريقين لمتابعة اللقاء على الهواء مباشرة.

في الأسبوع الماضي، ودع الأهلي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور الـ16 بعد الهزيمة أمام أبها. كما تعرض للهزيمة (1-3) أمام الهلال في الجولة 11 من الدوري السعودي.

بسبب هذه النتائج الأخيرة، تراجع الأهلي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، متأخرًا بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر الهلال، وبفارق 6 نقاط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني.

من جهة أخرى، يسعى نادي الرياض إلى تجنب المزيد من الهزائم في الدوري بعد تكبده 6 هزائم خلال الجولات السابقة. آخر هزيمة كانت أمام الطائي (2-3) في الجولة الأخيرة. يحتل الرياض المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة حققها من 3 انتصارات وتعادلين.

المباراة تعد فرصة هامة للفريقين لاستعادة زخمهما وتحقيق الانتصار، ومن المتوقع أن يكون لهذا اللقاء تأثير كبير على ترتيب الفرق في الدوري. يتطلع عشاق الكرة السعودية إلى متابعة المباراة ورؤية أداء فرقهم المفضلة وتحقيقها للفوز في هذا الصراع الرياضي.

متى موعد مباراة الاهلي والرياض اليوم في الدوري السعودي 2024؟

سيُقام اللقاء الرياضي بين الفريقين، الأهلي والرياض، في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي يوم غد، وتحديدًا في الخامس من نوفمبر 2023. المباراة ستجرى على أرض ملعب عبد الله الفيصل، ضمن المنافسات الهامة في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ستنطلق المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

سيكون هذا اللقاء مناسبة هامة للفريقين للمنافسة على النقاط وتحقيق الانتصار في هذا التصاعد الرياضي. يترقب عشاق الكرة السعودية هذه المواجهة بفارغ الصبر ويتطلعون إلى مشاهدة أداء الأهلي والرياض ومعرفة نتيجة هذه المباراة المهمة.

بث مباشر مباراة الاهلي والرياض يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض اليوم في دوري روشن

وتنقل المباراة على قناة SSC1 HD بصوت المعلق الإماراتي (علي سعيد الكعبي) على القناة الصوتية الأولى، وبصوت المعلق السعودي (خالد المديفر) على القناة الصوتية الثانية، بالأضافة إلى تطبيق Shahid VIP، كما يذاع اللقاء عبر قناة FOX Sport USA.

تملك شبكة قنوات "SSC SPORTS " الحقوق الحصريّة لدوري روشن السّعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُبث مباراة الأهلي والرياض عبر قناة "SSC SPORTS HD 1" بصوت المعلق على سعيد الكعبي انطلاقا من التاسعة بتوقيت السّعودية والثامنة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت الإمارات.

تردد قناة SSC علي نايل سات تردد قناة SSC علي عرب سات جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 12523. جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V)

التردد 12418.

توفر منصة "شاهد" خدمة مشاهدة المباريات المباشرة الخاصة بدوري روشن السّعودي عبر تطبيق "SHAHID VIP" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تهمّ الكرة السّعودية ومباريات أخرى عربيّة وعالمية، وإضافة إلى كرة القدم بإمكان الجماهير العربيّة متابعة مجموعة من الأحداث الرياضية الأخرى، بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

تشكيل الأهلي السعودي اليوم

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي خط الوسط عبدالله عطيف، علي الأسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سميحان النابت خط الهجوم روبيرتو فيرمينو

مشاهدة مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي بث مباشر

الأهلي السعودي يستعد لمواجهة نادي الرياض في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في موسم 2023-2024. المباراة ستقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، الذي يُعد المعقل الرئيسي للفريق الأهلاوي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرياض | من هنــــا

قبل هذه المباراة المهمة ضد نادي الرياض، يحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة. إذا تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في هذه المباراة، سيرتقي إلى المركز الثالث ويتجاوز الفتح والتعاون، اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع على التوالي.

فريق الرياض يدخل هذه المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة فقط. يسعى الرياض لتحقيق الفوز اليوم بهدف تجنب الهبوط والابتعاد عن المراكز الأدنى في جدول الترتيب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرياض | من هنــــا

ستكون هذه المباراة فرصة مهمة للأهلي لاستعادة الزخم وتعويض النتائج السلبية التي حققها مؤخرًا، خاصة بعد خروجه المبكر من كأس الملك والهزيمة في الجولة السابقة في الدوري. يتطلع الأهلي إلى تحقيق الانتصار والعودة إلى المنافسة على البطولة.

بث مباشر مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي

بث مباشر لمباراة الأهلي والرياض، اليوم الأحد الموافق 5 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام 2023، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على أرضية ستاد «الأمير عبد الله الفيصل» معقل الراقي.

وتنطلق مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي أمام الرياض

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: "إدوارد ميندي، بسام الحريجي، ريان حامد، فهد الحمد، عبد الله العمار، محمد المجحد، فرانك كيسيه، جابري فيجا، ماكسيمان، رياض محرز، فراس البريكان ".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "نواف شيعان، حسن سفياني، ياسر فلاته، عبد العزيز الجزائري، فيصل الصبياني، ماجد خليفة، ساري الصحفي، زيد العنزي، محمد العمري".

مشاهدة مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي بث مباشر

تشكيل الرياض الرسمي أمام الأهلي

في حين جاء تشكيل الرياض كالتالي: "كمانيا، محمد الشويرخ، خالد شويع، دينو هوقو، ألين توسكا، عبد الاله الخبيري، بيراما توريه، عبد الله الدوسري، ديداير ندونج، خوان ميقيل، صالح آل عباس".

في حين يتواجد على مقاعد البدلاء: "راكان نجار، أمير كردي، عبد الرحمن اليامي، عبد الهادي الحراجين، محمد آل عقيل، يحيى الشهري، فهد الرشيدي، أحمد عسيري، علي الزقعان".