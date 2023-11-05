كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز اليوم في ذهاب نهائئ الدوري الأفريقي | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز يلا شوت اليوم في ذهاب نهائئ الدوري الأفريقي

النهائي بصحبة Wydad vs. Sun Downs اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز يلا شوت اليوم في ذهاب نهائئ الدوري الأفريقي، وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة مثيرة في نهائي الدوري الإفريقي 2023 بين فريق الوداد المغربي وفريق صن داونز الجنوب إفريقي. هذه المباراة ستكون أول نهائي في تاريخ هذه البطولة التي استحدثها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز في دوري السوبر الإفريقي

وتقدم «بوابة االفجر» بث مباشر لمباراة الوداد وصن داونز، اليوم الأحد الموافق 5 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام 2023، والتي تقام ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى، والتي تقام على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتنطلق مباراة الوداد وصن داونز في نهائي الدوري الإفريقي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يأتي الوداد المغربي بعد فوزه على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في نصف النهائي. بينما تأهل فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلى النهائي بعد تفوقه على الأهلي المصري بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب في دوري السوبر الإفريقي.

هذه المباراة ستحدد من سيحقق أول لقب في هذه البطولة التاريخية. إذا كنتم تبحثون عن معلومات حول موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيلتين المتوقعتين للفريقين، فسنقدم لكم هذه المعلومات حال توفرها. ترقبوا هذه المباراة الممتعة وتوقعات حول من سيتوج باللقب في نهائي الدوري الإفريقي 2023.

نقدم عبر التقرير التالي مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز اليوم في نهائي الدوري الإفريقي، والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد ضد صن داونز اليوم في نهائي دوري السوبر الإفريقي 2023، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لمباراة اليوم.

موعد مباراة الوداد ضد صن داونز اليوم في نهائي دوري السوبر الإفريقي 2023

مباراة مثيرة تنتظر عشاق كرة القدم في اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023، حيث يحتضن ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء مواجهة الذهاب بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري السوبر الإفريقي للعام 2023. يأمل الوداد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره وعلى أرضه لضمان تقدم في السباق نحو اللقب، قبل خوض مباراة الإياب في بريتوريا.

موعد المباراة محدد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. أما بالنسبة لتونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة في السابعة مساءً.

الوداد يسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه في هذا اللقاء المهم. يتوقع من الجماهير المغربية دعم فريقهم بشدة لضمان تحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد نحو اللقب في هذه المسابقة الإفريقية المهمة. سيشهد العالم العربي والإفريقي هذه المباراة المثيرة بفارغ الصبر، وسيترقب الجميع من سيتوج بلقب نهائي دوري السوبر الإفريقي لعام 2023.

بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز يلا شوت اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز اليوم في نهائي الدوري الإفريقي 2023

ستكون هناك 4 قنوات عربية مفتوحة هي البوابة لمتابعة مباراة الوداد ضد صن داونز في نهائي دوري السوبر الإفريقي 2023 بث مباشر اليوم. من المتوقع أن تنقل القنوات التالية المباراة للجماهير داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجانًا:

1. أون تايم سبورت.

2. أبو ظبي الرياضية.

3. بين سبورت المفتوحة.

4. الرياضية المغربية TNT.

بفضل هذه القنوات المفتوحة، يمكن للمشجعين في المنطقة متابعة الحدث الرياضي الكبير هذا ومشاهدة مباراة الوداد وصن داونز مباشرة. تأتي هذه الخطوة في إطار توفير الفرصة للجماهير للاستمتاع بأبرز المباريات القارية دون الحاجة إلى اشتراكات أو رسوم إضافية. ستكون هذه القنوات البوابة للتواصل مع هذا الحدث الرياضي الهام وتشجيع فريقهم المفضل في نهائي دوري السوبر الإفريقي 2023.

تردد قناة On time sports تردد قناة الرياضية المغربية TNT القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11513 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

تردد قناة bein sports تردد قناة Ad Sports القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

يعتبر الوداد المغربي حامل الأمال والآمال لجماهيره في المباراة التي تجمعه بفريق صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي مسابقة الدوري الأفريقي لعام 2023. هذه المباراة ستقام على أرض ملعب محمد الخامس وسط توقعات بأن يملأ جمهور الوداد الملعب ويقدم دعمًا لا يُقدر بثمن لفريقهم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز | من هنــــا

في الطريق نحو النهائي، تمكن الوداد المغربي من التأهل بعد فوز مثير على الترجي التونسي بركلات الترجيح، فيما أقصى صن داونز الأهلي المصري بمجموع المباراتين 1-0. الوداد أثبت تفوقه في النسخ السابقة من البطولة على صن داونز، حيث أخرجه من البطولة ثلاث مرات منذ عام 2017، مرتين في نصف النهائي ومرة في ربع النهائي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز | من هنــــا

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن المباراة في الدوري الأفريقي قد تكون مختلفة بعض الشيء. يعكس أداء صن داونز الحالي توجيهًا نحو التوازن والاستدامة بعد سنوات من التركيز على اللعب الهجومي الهجين. الفريق يملك الجودة والخبرة لتحقيق النجاح في هذا المسار.

بالتالي، ستكون المباراة بين الوداد وصن داونز في ذهاب نهائي مسابقة الدوري الأفريقي 2023 فرصة مثيرة لعشاق الكرة والجماهير على حد سواء لمتابعة المباراة ورؤية كيف ستتطور الأمور على أرض الملعب، ومن المثير متابعة كيف سيحاول كل فريق تحقيق النجاح والتفوق في هذا النزال الرياضي الكبير.