انطلاق منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول 22 نوفمبر

تستضيف مصر منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، في 22 - 23 نوفمبر تحت شعار "أعمال - استثمار - شراكة"، والذى ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون، ووزارة التجارة والصناعة بمصر.



ويتناول المنتدى، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عددًا من المواضيع في الشأن الاقتصادي والتجاري، من أبرزها جلسة عمل بعنوان (فرص الاستثمار في قطاعات العقار والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة)، وجلسة بعنوان (التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة)، إضافة إلى جلسة بعنوان (التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية)، وجلسة بعنوان (التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم).

ويهدف المنتدى إلى تعميق أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية بين دول المجلس ومصر، والربط بين اصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى.