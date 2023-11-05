فرض قيود على مرور السفن في قناة بنما بسبب التغير المناخي وقلة المياه

فرضت السلطات المختصة بإدارة قناة بنما قيود على عدد من السفن التي تعبر القناة الشهر الجاري، جراء قلة المياه التي تعيق مرور السفن بسبب نقص الأمطار الناجم عن تغير المناخ.



وسوف تستمر هذه القيود حتى شهر فبراير المقبل على الأقل. وسوف تقتصر الرحلات حتى ذلك التاريخ على 18 رحلة يوميا، بانخفاض نسبته 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه المشكلة تفاقمت لدرجة أنها أصبحت تؤثر على عدد السفن التي يتم السماح بمرورها في هذا الممر الملاحي الحيوي، مما قد يؤثر على حركة التجارة في مجالات الطاقة والغذاء والسلع الاستهلاكية، حيث تضطر سفن الشحن إلى قطع آلاف الأميال الإضافية لتوصيل شحناتها في حالة عدم السماح لها بالمرور في القناة.



وسوف تغير السفن التي لن تستطيع المرور عبر قناة بنما مسارها إلى قناة السويس في مصر، مما يضيف أسبوعا على الأقل إلى زمن الرحلة بين الصين والولايات المتحدة، أو تتجه جنوبا حول قارة أمريكا الجنوبية، مما يترتب عليه زيادة كمية الوقود التي تستهلكها هذه السفن وارتفاع تكاليف الشحن.