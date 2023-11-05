كوريا الجنوبية تشكل مجموعة عمل للسيطرة على الأسعار

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن مسؤولون اليوم الأحد أن حكومة كوريا الجنوبية تعتزم تشكيل مجموعة عمل خاصة للتركيز على السيطرة على أسعار السلع الأساسية مثل اللبن والقهوة، وذلك على خلفية الارتفاع الأخير في أسعار السلع الغذائية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية قالت إنه وفقا لمجموعة العمل، سوف يكون المسؤولون الحكوميون مسؤولين عن مراقبة أسعار كل سلعة من السلع الغذائية السبع الأساسية.

وقال مسؤول من وزارة الزراعة " سوف نشكل مجموعة العمل بعد مناقشة ومشاورة داخلية مع الوزرات والأجهزة المعنية الأخرى". وأضاف" لن تكون مجموعة العمل كيانا طويل المدى ولكن بصفة مؤقتة حتى استقرار الاسعار".

وكانت بيانات مكتب الاحصاء الكوري الجنوبية قد أشارت إلى أن مؤشر أسعار الآيس كريم بلغ 15.2% في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت أسعار اللبن والخبز بنسبة 14.3% و5.%% على التوالي.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو معيار رئيسي للتضخم، بنسبة 3.8% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي.

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