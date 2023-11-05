السعودية تعلن مواصلة الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى ديسمبر



أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية استمرار الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو (تموز) 2023، وتم تمديده حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر ديسمبر، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًّا.

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، حسب وكالة (واس).

كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل (نيسان) 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.