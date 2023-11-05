مدرب الزمالك الجديد يصل مقر القلعة البيضاء

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وصل منذ قليل نجم الزمالك السابق معتمد جمال إلي مقر القلعة البيضاء تمهيدًا لتوليه القيادة الفنية لنادي الزمالك خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو.

يتواجد حاليًا الكابتن معتمد جمال في اجتماع مع مجلس الإدارة ومعه الكابتن أحمد مجدي والكابتن عبد الواحد السيد والكابتن محمد عبد المنصف.

مجلس إدارة نادي الزمالك سيعلن عن تعيين معتمد جمال خلال الساعات القادمة

سيعلن مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات القادمة عن تعيين الكابتن معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.

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